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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 4 Nisan Cumartesi

Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczaneler belli oldu. 4 Nisan Cumartesi acil ilaç ihtiyacı olanlar için farklı ilçelerde hizmet verecek eczaneler belirlendi. İşte nöbetçi eczaneler adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 4 Nisan Cumartesi
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)

NESLİHAN ECZANESİ

FERHUNİYE MAHALLESİ AŞIK HALİL SOKAK NO:3C SELÇUKLU
(SELÇUKLU 7 NOLU ASM YANI, SELÇUKLU GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ YANI)
410 06 16

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ    

SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK A BLOK NO:7B SELÇUKLU
(ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ)
312 92 62

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU) 

MUSTAFA SAVRAN ECZANESİ    

KÖYCEĞİZ MH. BEYŞEHİR CD. NO:240 MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ (ESKİ BİNA) ÇOCUK ACİL KARŞISI)
323 01 24

4. BÖLGE (MERAM)    

ONUR ECZANESİ    

MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:172B MERAM
(SSK HASTANESİ KARŞISI)
323 95 98

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

ULUKAN ECZANESİ    

KEYKUBAT MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:49A-B KARATAY
(43 NOLU ASM KARŞISI)
233 34 20

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

DURMAZ ECZANESİ    

PİREBİ MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ NO:16B MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI, ÖZEL AKADEMİ KONYA HASTANESİ YANI)
350 12 22

7. BÖLGE (KARATAY)    

KIRMIZI ECZANESİ    

ÇİMENLİK MAHALLESİ ALAADDİN KAP CADDESİ NO:11B KARATAY
(ESKİ KARATAY LİSESİ CİVARI, 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
355 00 22

8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

EZGİ ECZANESİ 

BEDİR MAHALLESİ ADAY SOKAK NO:7C SELÇUKLU
(KOYUNCU PETROL ARKASI,71 NOLU ASM YANI)
245 45 50

9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

NAZAR ECZANESİ    

MALAZGİRT MAHALLESİ TATLICAK SOKAK NO:9A SELÇUKLU
((BARIŞ CADDESİ) CANSIN PAZARLAMA ARKASI, EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)
245 35 31

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ADAPARK ECZANESİ 

YAZIR MAHALLESİ BEYHEKİM CADDESİ NO:60 SELÇUKLU
(BEYHEKİM CADDESİ ÜZERİ, ADAPARK KONAKLARI ÖNÜ)
502 44 99

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

VEFA ECZANESİ    

 SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK NO:17E SELÇUKLU
(MTA YANI, 23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI YANI)
696 33 34

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

UYAR ECZANESİ    

ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:22A MERAM
(35 NOLU FAHRÜNNİSA SAĞLIK OCAĞI YANI)
351 09 90
 

Ümmü Gülsüm Dündar

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