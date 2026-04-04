Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 4 Nisan Cumartesi
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczaneler belli oldu. 4 Nisan Cumartesi acil ilaç ihtiyacı olanlar için farklı ilçelerde hizmet verecek eczaneler belirlendi. İşte nöbetçi eczaneler adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
NESLİHAN ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ AŞIK HALİL SOKAK NO:3C SELÇUKLU
(SELÇUKLU 7 NOLU ASM YANI, SELÇUKLU GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ YANI)
410 06 16
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK A BLOK NO:7B SELÇUKLU
(ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ)
312 92 62
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MUSTAFA SAVRAN ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MH. BEYŞEHİR CD. NO:240 MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ (ESKİ BİNA) ÇOCUK ACİL KARŞISI)
323 01 24
4. BÖLGE (MERAM)
ONUR ECZANESİ
MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:172B MERAM
(SSK HASTANESİ KARŞISI)
323 95 98
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
ULUKAN ECZANESİ
KEYKUBAT MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:49A-B KARATAY
(43 NOLU ASM KARŞISI)
233 34 20
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
DURMAZ ECZANESİ
PİREBİ MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ NO:16B MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI, ÖZEL AKADEMİ KONYA HASTANESİ YANI)
350 12 22
7. BÖLGE (KARATAY)
KIRMIZI ECZANESİ
ÇİMENLİK MAHALLESİ ALAADDİN KAP CADDESİ NO:11B KARATAY
(ESKİ KARATAY LİSESİ CİVARI, 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
355 00 22
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
EZGİ ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ ADAY SOKAK NO:7C SELÇUKLU
(KOYUNCU PETROL ARKASI,71 NOLU ASM YANI)
245 45 50
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
NAZAR ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ TATLICAK SOKAK NO:9A SELÇUKLU
((BARIŞ CADDESİ) CANSIN PAZARLAMA ARKASI, EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)
245 35 31
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ADAPARK ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ BEYHEKİM CADDESİ NO:60 SELÇUKLU
(BEYHEKİM CADDESİ ÜZERİ, ADAPARK KONAKLARI ÖNÜ)
502 44 99
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
VEFA ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK NO:17E SELÇUKLU
(MTA YANI, 23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI YANI)
696 33 34
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
UYAR ECZANESİ
ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:22A MERAM
(35 NOLU FAHRÜNNİSA SAĞLIK OCAĞI YANI)
351 09 90