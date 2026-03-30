Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 30 Mart Pazartesi
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 30 Mart Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
YAREN ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:8A SELÇUKLU
(PAŞAM PASTANESİ KARŞISI)
351 49 78
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
MARTI ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ HOCACİHAN TEKKE CADDESİ NO:54G SELÇUKLU
(ŞEKER TEKKE CADDESİ ÜZERİ ŞOK MARKET YANI)
312 36 18
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ZİRVE ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123C SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI)
503 29 12
4. BÖLGE (MERAM)
SEYDA ECZANESİ
ALAVARDI MH. AZİZ MAHMUT HÜDAİ CD. NO:103C MERAM
(YAKA FİLE MARKET KARŞISI)
324 04 03
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
KEREM ECZANESİ
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KAPI SOKAK NO:2C KARATAY
(2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, METRO MARKET ARKASI, İL JANDARMA YANI)
237 41 67
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ELİF ATEŞ ECZANESİ
AZİZİYE MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1A KARATAY
(KARATAY BELEDİYESİ ARKASI, NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
351 82 28
7. BÖLGE (KARATAY)
EDA ECZANESİ
AKABE MAHALLESİ ŞEHİT FURKAN DOĞAN CADDESİ NO:3J KARATAY
(KONYA ADLİYESİ OTOPARK KARŞISI, BEY PLAZA)
503 27 88
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZALKENT ECZANESİ
MEHMET AKİF MAHALLESİ DEMİRHAN CADDESİ NO:84B SELÇUKLU
(ÖZALKENT SAĞLIK OCAĞI YANI, ÖZALKENT POSTANESİ YANI)
235 42 45
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
BEYZA ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOSTELİ CADDESİ SELÇUKLU PARK İŞ MERKEZİ NO:54C SELÇUKLU
(ÖZEL MEDOVA HASTANESİ YANI)
248 98 98
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
LOTUS ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ DR.SIDDIK ÖZMERZİFONLU CADDESİ NO:47L SELÇUKLU
(NATURAPARK TİCARET MERKEZİ, BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BÖLGESİ)
0543 325 68 87
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKÇA ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210H-F SELÇUKLU
(KARDELEN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÇAPRAZI CADDE ÜZERİ)
261 01 91
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
KORU ECZANESİ
ULUĞBEY MAHALLESİ BOZDEMİR SOKAK B BLOK NO:25B MERAM
(ŞEHİT PİLOT AYFER GÖK İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI)
320 52 42