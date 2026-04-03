Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 3 Nisan Cuma
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczaneler belli oldu. 3 Nisan Cuma acil ilaç ihtiyacı olanlar için farklı ilçelerde hizmet verecek eczaneler belirlendi. İşte nöbetçi eczaneler adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
KELEBEK ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ZİRVE İŞ MERKEZİ NO:27E SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI, ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ ÇAPRAZI, KÖŞE ECZANE)
350 50 63
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
PALMİYE ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:7D SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ KARŞISI)
503 42 99
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ÖZTOKLU ECZANESİ
HOCACİHAN MH. SARAY CD. NO:123B SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI,KUBA CAMİİ YANI)
501 29 83
4. BÖLGE (MERAM)
AYHAN BOZKIR ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174B MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. KARŞISI 323 00 75)
323 00 76
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
HAKAN ECZANESİ
ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:10G KARATAY
(HEKİMOĞLU İŞHANI ALTI AYTEMİZ PETROL KARŞISI)
352 10 07
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
LALEZAR ECZANESİ
SAHİBİATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2F MERAM
(KIZILAY HASTANESİ YANI)
327 06 00
7. BÖLGE (KARATAY)
ŞEHİR ECZANESİ
AKABE MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ NO:142A KARATAY
(KONYA ADLİYE SARAYI KARŞISI)
408 53 54
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
DOĞA ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(UFUK BAŞARI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI, KARDELEN MARKET CİVARI
245 66 86
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
METE ECZANESİ
PARSANA MAHALLESİ RAMAZANOĞLU SOKAK NO:76B SELÇUKLU
(KELEBEKLER VADİSİ 34 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
300 00 45
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ORGANİK ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ FIRAT CADDESİ NO:16F SELÇUKLU
(İSABET OKULLARI KARŞISI, MELİKE CİHAN KIZ YURDU İLERİSİ)
0501 323 30 27
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
SEÇKİN ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:113B SELÇUKLU
(FARABİ HASTANESİ AŞAĞISI,CADDE ÜZERİ,A101 KARŞISI)
350 87 57
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
AYDIN ECZANESİ
SARIYAKUP MAHALLESİ BÜYÜKKUMKÖPRÜ CADDESİ NO:48A KARATAY
(12 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, MENGENE ADESE KARŞISI)
352 48 85