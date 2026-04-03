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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 3 Nisan Cuma

Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczaneler belli oldu. 3 Nisan Cuma acil ilaç ihtiyacı olanlar için farklı ilçelerde hizmet verecek eczaneler belirlendi. İşte nöbetçi eczaneler adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 3 Nisan Cuma
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU) 

KELEBEK ECZANESİ    

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ZİRVE İŞ MERKEZİ NO:27E SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI, ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ ÇAPRAZI, KÖŞE ECZANE)

350 50 63

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

PALMİYE ECZANESİ    

SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:7D SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ KARŞISI)

503 42 99

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU) 

ÖZTOKLU ECZANESİ    

HOCACİHAN MH. SARAY CD. NO:123B SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI,KUBA CAMİİ YANI)

501 29 83

4. BÖLGE (MERAM)    

AYHAN BOZKIR ECZANESİ    

AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174B MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. KARŞISI 323 00 75)

323 00 76

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

HAKAN ECZANESİ    

ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:10G KARATAY
(HEKİMOĞLU İŞHANI ALTI AYTEMİZ PETROL KARŞISI)

352 10 07

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)   

LALEZAR ECZANESİ    

SAHİBİATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2F MERAM
(KIZILAY HASTANESİ YANI)

327 06 00

7. BÖLGE (KARATAY)    

ŞEHİR ECZANESİ    

AKABE MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ NO:142A KARATAY
(KONYA ADLİYE SARAYI KARŞISI)

408 53 54

8. BÖLGE (SELÇUKLU)   

DOĞA ECZANESİ 

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(UFUK BAŞARI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI, KARDELEN MARKET CİVARI

245 66 86

9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

METE ECZANESİ    

PARSANA MAHALLESİ RAMAZANOĞLU SOKAK NO:76B SELÇUKLU
(KELEBEKLER VADİSİ 34 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)

300 00 45

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ORGANİK ECZANESİ    

BEYHEKİM MAHALLESİ FIRAT CADDESİ NO:16F SELÇUKLU
(İSABET OKULLARI KARŞISI, MELİKE CİHAN KIZ YURDU İLERİSİ)

0501 323 30 27

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

SEÇKİN ECZANESİ    

KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:113B SELÇUKLU
(FARABİ HASTANESİ AŞAĞISI,CADDE ÜZERİ,A101 KARŞISI)

350 87 57

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

AYDIN ECZANESİ    

SARIYAKUP MAHALLESİ BÜYÜKKUMKÖPRÜ CADDESİ NO:48A KARATAY
(12 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, MENGENE ADESE KARŞISI)

352 48 85

Ümmü Gülsüm Dündar

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