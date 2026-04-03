Bedelli 'de ücret 417 bin lira oldu

Bedelli askerlik tutarının 417 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin de içinde bulunduğu torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen mali torba kanun teklifiyle bedelli askerlik ücretinde önemli bir artışa gidildi.

Düzenlemeye göre mevcutta 335 bin lira seviyesinde olan bedelli askerlik ücreti yaklaşık 417 bin liraya çıkarılacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bedelli askerlik ücretinde artışa gidileceğini duyurmuştu.

Söz konusu düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretine zam geldi. Daha önce ocak ayında 280 bin 850 liradan 333 bin 88 liraya yükseltilen bedelli askerlik ücretinin, yeni düzenlemeyle yaklaşık 417 bin liraya çıkması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmiş oldu.

Buna göre başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, ödemelerini peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya malmüdürlükleri aracılığıyla T.C. kimlik numarası beyan ederek gerçekleştirebiliyor.