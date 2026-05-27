Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 27 Mayıs Çarşamba günü
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 27 Mayıs Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
HACETTEPE ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL POLİKLİNİĞİ ÇIKIŞI)
237 75 60
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
EYLEM ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ KAİDE SOKAK 1.GİRİŞ NO:6D SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ ÇEVREYOLU KARŞISI ZİRAAT BANKASI ARKASI)
0535 626 71 12
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ALEMDAR ECZANESİ
HANAYBAŞI MH. ALEMDAR CD. NO:103C SELÇUKLU
(ALEMDAR CAMİ YANI)
0553 563 70 80
4. BÖLGE (MERAM)
YENİ SEZER ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:8A MERAM
(AŞKAN 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI- N.E.ÜNV.EĞİTİM FAK.ARKASI 323 93 22)
323 31 30
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
AYGÜL ECZANESİ
NAKİPOĞLU MAHALLESİ HACI HASANBAŞI CADDESİ NO:19B KARATAY
(ŞEHİT DOKTOR EKREM KARAKAYA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ YANI)
503 39 04
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
HEKİMOĞLU ECZANESİ
İHSANİYE MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:23A-B SELÇUKLU
(MERAM YENİYOL GİRİŞİ-KONYA ORDUEVİ KAVŞAĞI)
320 47 74
7. BÖLGE (KARATAY)
YASEMİN ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2A KARATAY
(37 NOLU KARŞEHİR ASM KARŞISI, KARŞEHİR HALI SAHA YANI)
0543 278 13 42
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
AYDINLIK ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:86 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ (DR ALİ KEMAL BELVİRANLI) KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ ARKASI 245 62 45)
351 22 50
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
NESRİN ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:10A SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ PETROL OFİSİ YANI, KANAL YAKINI)
251 89 90
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
PARSANA ECZANESİ
PARSANA MAHALLESİ ARACI SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(PARSANA ÇARŞI, BİM YANI)
0552 350 93 50
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
YÜCEL ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK NO:9B SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ YANI JAPON PARKI YANI)
261 16 85
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
TOLGA ECZANESİ
ALPASLAN MAHALLESİ AYŞE KEMERŞAH CADDESİ NO:11A-11B MERAM
(MERAM FEN LİSESİ YANI)
357 05 60