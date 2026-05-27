Konyalı Bakan Çiftçi, baba ocağında

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Konya'da hemşehrileriyle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Haber Merkezi
Haberin Özeti

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı arifesinde memleketi Konya Çumra'da hemşehrileriyle bir araya gelerek bayramlaştı.
  • Bakan Çiftçi, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek görevli polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
  • Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerini belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, arife gününde, memleketi Çumra'da hemşehrileriyle bir araya geldiğini ve bayramlaştıklarını ifade ederek, “Arife gününde, memleketim Konya Çumra’da kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik; çayımızı içip hasbihal ettik, bayramlaştık” dedi.

Ardından Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek kahraman polislerimizle bir araya geldiklerini ifade eden ve “Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” diyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramlar, kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı, kardeşlik hukukunun güç kazandığı mübarek zamanlardır. Doğup büyüdüğümüz bu topraklarda vatandaşlarımızın duasını almak, hal hatır sormak ve aynı gönül iklimini paylaşmak bizler için her zaman ayrı bir kıymet taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizle arasına mesafe koymayan, vatandaşının sevincini de derdini de paylaşan hizmet anlayışıyla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz. Çünkü bu aziz milletin samimiyeti, duası ve güçlü desteği; yürüdüğümüz yolda en büyük ilham kaynağımızdır. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mübarek Kurban Bayramı'nın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Samimiyetleri ve içten misafirperverlikleri için tüm Çumralı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, Çiftçi'nin Çumra ziyaretinden görüntüler de yer aldı.
 

