Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 26 Mayıs Salı günü
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 26 Mayıs Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
KARATAY
ALTINEKİN ECZANESİ
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:103E KARATAY
(HÜKÜMET MEYDANI CİVARI, KONALTAŞ İŞHANI ALTI, FATİH ÇARŞISI YANI)
352 06 46
KARATAY
AYGÜL ECZANESİ
NAKİPOĞLU MAHALLESİ HACI HASANBAŞI CADDESİ NO:19B KARATAY
(ŞEHİR DOKTOR EKREM KARAKAYA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ YANI)
503 39 04
KARATAY
BUSE ECZANESİ
ÇİMENLİK MAH. AK ALİ EFENDİ SK. B BLOK 1.GİRİŞ NO:3E KARATAY
(FETİH CD.ÇETİNLER MARKET ARKASI 72 NOLU HATİCE-FAİK NÜKTE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0545 839 15 49
KARATAY
CUMHUR ECZANESİ
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO:54E KARATAY
(21 NOLU İŞGALAMAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
355 55 57
KARATAY
EBRU ESEROĞLU ECZANESİ
DOĞU MAHALLESİ FETİH CADDESİ NO:276A KARATAY
(72 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, FETİH CADDESİ ÜZERİ)
0541 323 93 23
KARATAY
ENNTEPE ECZANESİ
KALENDERHANE MAH. ANKARA CAD. NO:70A ENNTEPE MALL OFFICE KARATAY
(ENNTEPE AVM)
503 63 77
KARATAY
GÜZELŞEHİR ECZANESİ
AKABE MAHALLESİ ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ NO:120A KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)
410 05 45
KARATAY
KARŞEHİR ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2D KARATAY
(37 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
355 70 95
KARATAY
KAŞINHAN ECZANESİ
AKÇEŞME MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1D KARATAY
(KARATAY BELEDİYE ARKASI, NUMUNE HASTANESİ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
352 11 24
KARATAY
KEREM ECZANESİ
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KAPI SOKAK NO:2C KARATAY
(2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, METRO MARKET ARKASI, İL JANDARMA YANI)
237 41 67
KARATAY
LARENDE ECZANESİ
ŞEMSİ TEBRİZİ MH. TERCÜMAN BABA SK. NO:1C KARATAY
(19 MAYIS İLKOKULU YANI, ŞEMSİ TEBRİZİ TÜRBESİ KARŞISI)
241 52 53
KARATAY
NEHİR ECZANESİ
İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BAYRAM OLGUN CADDESİ NO:5F KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI(KADIN HASTALIKLARI VE KVC POLİKLİNİK KARŞISI324 07 78)
324 07 77
KARATAY
SAĞLAM ECZANESİ
SARIYAKUP MAHALLESİ YEDİYILDIZ SOKAK NO:21B KARATAY
(12 NOLU A.S.M MENGENE ADESE YANI)
352 31 51
KARATAY
SELİMİYE ECZANESİ
AZİZİYE MAHALLESİ SELİMİYE CADDESİ NO:16/A KARATAY
(YENİ MEVLANA ÇARŞISI YANI)
0506 041 49 24
KARATAY
YAĞMUR ECZANESİ
HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6A-6B KARATAY
(FETİH CADDESİ SONU, TOTAL PETROL ARKASI)
355 56 32
MERAM
BURAK AKBUĞA ECZANESİ
HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12A MERAM
(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
320 25 30
MERAM
ESEROĞLU ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6A MERAM
(NARGROS MARKET ARKASI)
323 93 23
MERAM
HASDENİZ ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:5A MERAM
(AŞKAN MAHALLESİ 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI N. E. ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK. ARKASI)
324 56 35
MERAM
KORKMAZ ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:39D MERAM
(KONYA LİSESİ KARŞISI, ZAFER ADESE ÇAPRAZI)
350 44 48
MERAM
MERKEZ ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SöĞÜTLÜ SOKAK NO:77A MERAM
(29 NOLU ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI YANI)
351 71 81
MERAM
NURER ECZANESİ
ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:346B MERAM
(KARAMAN YOLU BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET YAKINI)
235 21 77
MERAM
ÖZEKİN ECZANESİ
AYMANAS MAHALLESİ ARGİTHAN SOKAK NO:30C MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ ZAFER ORTAOKULU ARKASI)
353 38 03
MERAM
REİSOĞLU ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:246B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
324 74 74
MERAM
REYHAN ECZANESİ
GODENE MAHALLESİ 17384 SOKAK NO:1D MERAM
(GÖDENE BOZKIR MİSMAR MARKET YANI)
338 26 27
MERAM
SOYLU HADİM ECZANESİ
ALAKOVA MAHALLESİ 15513 SOKAK NO:22A MERAM
(YENİ MERAM SANAYİ İLERİSİ 45 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
375 03 03
MERAM
TOLGA ECZANESİ
ALPARSLAN MAHALLESİ AYŞE KEMERŞAH CADDESİ NO:11A-11B MERAM
(MERAM FEN LİSESİ YANI)
357 05 60
MERAM
TUĞBA SARIGÜL ECZANESİ
YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:15B MERAM
(MERAM BELEDİYESİ YANI, GAZZE CADDESİ ÜZERİ)
501 55 00
MERAM
TURKUAZ MERAM ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK NO:16A MERAM
(ANKARA ASPAVA LOKANTASI YANI, FİLE MARKET KARŞI ÇAPRAZI)
324 12 59
MERAM
TÜTÜNCÜ ECZANESİ
ALAVARDI MH. BEYŞEHİR CD. NO:179L MERAM
(BEYŞEHİR CD. AKADEMİ MERAM HASTANESİ YANI)
260 00 30
MERAM
UFUK ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:44A MERAM
(KONYA MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESKİ SSK HAST.YANI)
324 51 64
MERAM
YENİ POÇAN ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2E MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
350 52 43
SELÇUKLU
ADAPARK ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ BEYHEKİM CADDESİ NO:60 SELÇUKLU
(BEYHEKİM CADDESİ ÜZERİ, ADAPARK KONAKLARI ÖNÜ)
502 44 99
SELÇUKLU
AKASYA ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ DOÇ.DR. HALİL ÜRÜN CADDESİ M1 AVM NO:22 İÇ KAPI NO:19 SELÇUKLU
(REAL M1 MERKEZ AVM İÇİ)
265 35 75
SELÇUKLU
AKÇA ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210H-F SELÇUKLU
(KARDELEN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÇAPRAZI CADDE ÜZERİ)
261 01 91
SELÇUKLU
ALEMDAR ECZANESİ
HANAYBAŞI MH. ALEMDAR CD. NO:103C SELÇUKLU
(ALEMDAR CAMİİ YANI)
0553 563 70 80
SELÇUKLU
AY SELİM ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ŞEYDA SOKAK NO:7B SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ CİVARI, 11 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, AKŞEMSETTİN SPOR TESİSLERİ)
257 11 22
SELÇUKLU
AYDOĞMUŞ ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİR ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1G SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI, ACİL ÇIKIŞ YAKINI)
502 78 70
SELÇUKLU
AYSEL ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55F SELÇUKLU
(BİNKONUT OVAL ÇARŞI ÇAPRAZI,SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI,PRESTİJ ÇARŞISI )
251 51 71
SELÇUKLU
BAHAR ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLAÇAR SOKAK A BLOK NO:15C SELÇUKLU
(HAKİM KONAKLARI-ŞAFAK CD.ARASINDA BP PETROL YANI)
0507 577 67 22
SELÇUKLU
BAŞAK ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1A-B SELÇUKLU
(NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
502 02 29
SELÇUKLU
BEYZA ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOSTELİ CADDESİ SELÇUKLU PARK İŞ MERKEZİ NO:54C SELÇUKLU
(ÖZEL MEDOVA HASTANESİ YANI)
248 98 98
SELÇUKLU
BİRLİK ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:2A SELÇUKLU
(HACIVEYİSZADE CAMİİ KARŞISI)
238 52 97
SELÇUKLU
BİZİM ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ DR. YUSUF ZİYA PAŞA SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ESKİ ACİL GİRİŞİ KARŞISI)
350 22 85
SELÇUKLU
BOTANİK ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ NO:36A SELÇUKLU
(A.KELEŞOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ ARKASI, ELMAS KURAN KURSU YAKINI)
408 39 38
SELÇUKLU
BOZAL KARAMAN ECZANESİ
FATH MAHALLESİ NEFİS SOKAK NO:7 SELÇUKLU
(KARATAY SANAYİ SİTESİ BANKALAR YANI, İŞ BANKASI ARKASI)
353 77 55
SELÇUKLU
BUHARA ECZANESİ
BUHARA MAHALLESİ ABDÜLHAMİT CADDESİ NO:3A SELÇUKLU
(56 NOLU ASM YANI 0555 049 48 33)
249 48 33
SELÇUKLU
BURCU ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ KEMERLİ SOKAK NO:11C SELÇUKLU
(M.NECATİ İLKOKULU YANI, GROSS TOPTAN MARKET YANI)
240 00 10
SELÇUKLU
CANDAN ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:61D SELÇUKLU
(SELÇUK ECZA KARŞISI)
352 60 03
SELÇUKLU
CANSU ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:27C SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
353 15 35
SELÇUKLU
EREN ECZANESİ
HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZARİFEN AHMET SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(HACIKAYMAK 64 NOLU ASM KARŞISI, TATLAR OKULU CİVARI)
234 00 72
SELÇUKLU
EVRAN ECZANESİ
NİŞANTAŞI MAHALLESİ KEMERLİ CADDESİ KEMERLİ APARTMANI NO:5D SELÇUKLU
(MEDAŞ BİNASI KARŞISI, DEMİRCİ İŞ MERKEZİ YANI)
323 07 47
SELÇUKLU
FERDANE ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ NO:5H SELÇUKLU
(ÇELİKKAYALAR AVM İKİZ KULELER ARKASI AKÇARŞI)
249 99 30
SELÇUKLU
FİLİZ ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YENİ SİLLE CADDESİ NO:99A-B SELÇUKLU
(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
261 10 30
SELÇUKLU
HACETTEPE ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(YENI NUMUNE HASTANESİ ACİL POLİKLİNİĞİ ÇIKIŞI)
237 75 60
SELÇUKLU
KILINÇARSLAN ECZANESİ
HACIKAYMAK MAHALLESİ MANZUM SOKAK NO:21B SELÇUKLU
(RAUF DENKTAŞ CAD. ÇELİKKAYALAR MARKET KARŞISI)
234 01 73
SELÇUKLU
KİRAZ ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:6O SELÇUKLU
(NOVADA ALIŞVERİŞ MERKEZİ)
503 00 54
SELÇUKLU
KULE ECZANESİ
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ KULE CADDESİ NO:8/25 SELÇUKLU
(KULE CADDE, KULE AVM)
220 00 00
SELÇUKLU
KURTAR ECZANESİ
SAKARYA MAHALLESİ YALIDERE CADDESİ NO:47A SELÇUKLU
(SALI PAZARI ARKASI, SAKARYA SOSYAL TESİSLERİ YANI)
409 89 96
SELÇUKLU
KÜBRA ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ÇEVREYOLU CADDESİ ERKAM SİTESİ NO:23F SELÇUKLU
(BAŞKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ YANI)
211 00 23
SELÇUKLU
LİMON ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:76 SELÇUKLU
(DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI DOĞUM EVİ ARKASI, 15 TEMMUZ HAST.)
237 45 23
SELÇUKLU
LOTUS ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ DR. SIDDIK ÖZMERZİFONLU CADDESİ NO:47L SELÇUKLU
(NATURAPARK TİCARET MERKEZİ, BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BÖLGESİ)
0543 325 68 87
SELÇUKLU
MANOLYA ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89O SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
263 09 03
SELÇUKLU
MARTI ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ HOCACİHAN TEKKE CADDESİ NO:54G SELÇUKLU
(ŞEKER TEKKE CADDESİ ÜZERİ ŞOK MARKET YANI)
312 36 18
SELÇUKLU
METROPOLECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ ŞENOCAK SOKAK NO:11F SELÇUKLU
(REAL AVM ARKASI)
265 01 31
SELÇUKLU
NATURA ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:44A SELÇUKLU
(EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)
265 60 06
SELÇUKLU
NEFES ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ÜNLÜER SOKAK A BLOK 2. GİRİŞ NO:18F SELÇUKLU
(MTA TRAMVAY DURAĞI KARŞISI FİZİKON VE GHERDAN OTEL ARASI)
0541 974 31 96
SELÇUKLU
NESRİN ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:10A SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ PETROL OFİSİ YANI, KANAL YAKINI)
251 89 90
SELÇUKLU
NURCAN ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
246 28 69
SELÇUKLU
ODABAŞI ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK IHLAMUR KONUTLARI A BLOK NO:17A SELÇUKLU
(MTA ARKASI 23 NOLU ASM SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
237 54 22
SELÇUKLU
ORGANİK ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ FIRAT CADDESİ NO:16F SELÇUKLU
(İSABET OKULLARI KARŞISI, MELİKE CİHAN KIZ YURDU İLERİSİ)
0501 323 30 27
SELÇUKLU
PALMİYE ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:7D SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ KARŞISI)
503 42 99
SELÇUKLU
SARAÇ ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GAZİVEREN CADDESİ NO:40A SELÇUKLU
(DİYANET YURDU CİVARI, SELÇUKLU İTFAİYE YANI)
246 60 05
SELÇUKLU
SENA YILMAZ ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:6D SELÇUKLU
(AKİNSOFT ARKASI, NATURA PARK CİVARI)
503 30 33
SELÇUKLU
ŞAFAK ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9C SELÇUKLU
(SİLLE YOLU KARDELEN MARKET KARŞISI SOKAK İÇİ)
247 13 64
SELÇUKLU
TORUK ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ YÜK. MÜH. ÜMİT BAHADIRTÜRK SOKAK NO:28A SELÇUKLU
(NALÇACI NENE HATUN PARKI ORTASI, İMAMOĞLU CAMİİ YANI, CEMO ETLİEKMEK - SAUNA GÜMÜŞ KAPI ARASI)
234 07 07
SELÇUKLU
TÜRKER ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ 4F SELÇUKLU
(KONYA FORUM AVM BOSNA GENÇLİK MERKEZİ YANI)
0541 585 22 60
SELÇUKLU
VERESELİ NALÇACI BÜYÜK ECZANESİ
FERHUNİYE MH. AHMET HİLMİ NALÇACI CD. NO:26A-B SELÇUKLU
(HACI KEMAL ONSUN CAMİİ YANI)
238 94 80
SELÇUKLU
YENİ CİHANBEYLİ ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ MURAT ÇELEBİ SOKAK NO:12E SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
255 21 22
SELÇUKLU
YILMAZ ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ ŞEHİT ERKAN ÖZBALCI SOKAK NO:18D SELÇUKLU
(28 NOLU SAĞLIK OCAĞI ARKASI, TÜRMAK LİSESİ ARKASI)
265 42 30