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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 26 Mayıs Salı günü

Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 26 Mayıs Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 26 Mayıs Salı günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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KARATAY

ALTINEKİN ECZANESİ

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:103E KARATAY
(HÜKÜMET MEYDANI CİVARI, KONALTAŞ İŞHANI ALTI, FATİH ÇARŞISI YANI)

352 06 46

KARATAY    

AYGÜL ECZANESİ    

NAKİPOĞLU MAHALLESİ HACI HASANBAŞI CADDESİ NO:19B KARATAY
(ŞEHİR DOKTOR EKREM KARAKAYA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ YANI)

503 39 04

KARATAY    

BUSE ECZANESİ    

ÇİMENLİK MAH. AK ALİ EFENDİ SK. B BLOK 1.GİRİŞ NO:3E KARATAY
(FETİH CD.ÇETİNLER MARKET ARKASI 72 NOLU HATİCE-FAİK NÜKTE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

0545 839 15 49

KARATAY    

CUMHUR ECZANESİ    

HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO:54E KARATAY
(21 NOLU İŞGALAMAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

355 55 57

KARATAY    

EBRU ESEROĞLU ECZANESİ    

DOĞU MAHALLESİ FETİH CADDESİ NO:276A KARATAY
(72 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, FETİH CADDESİ ÜZERİ)

0541 323 93 23

KARATAY    

ENNTEPE ECZANESİ

KALENDERHANE MAH. ANKARA CAD. NO:70A ENNTEPE MALL OFFICE KARATAY
(ENNTEPE AVM)

503 63 77

KARATAY    

GÜZELŞEHİR ECZANESİ    

AKABE MAHALLESİ ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ NO:120A KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)

410 05 45

KARATAY    

KARŞEHİR ECZANESİ    

FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2D KARATAY
(37 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

355 70 95

KARATAY    

KAŞINHAN ECZANESİ    

AKÇEŞME MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1D KARATAY
(KARATAY BELEDİYE ARKASI, NUMUNE HASTANESİ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)

352 11 24

KARATAY    

KEREM ECZANESİ    

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KAPI SOKAK NO:2C KARATAY
(2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, METRO MARKET ARKASI, İL JANDARMA YANI)

237 41 67

KARATAY   

 LARENDE ECZANESİ    

ŞEMSİ TEBRİZİ MH. TERCÜMAN BABA SK. NO:1C KARATAY
(19 MAYIS İLKOKULU YANI, ŞEMSİ TEBRİZİ TÜRBESİ KARŞISI)

241 52 53

KARATAY    

NEHİR ECZANESİ    

İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BAYRAM OLGUN CADDESİ NO:5F KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI(KADIN HASTALIKLARI VE KVC POLİKLİNİK KARŞISI324 07 78)

324 07 77

KARATAY    

SAĞLAM ECZANESİ    

SARIYAKUP MAHALLESİ YEDİYILDIZ SOKAK NO:21B KARATAY
(12 NOLU A.S.M MENGENE ADESE YANI)

352 31 51

KARATAY    

SELİMİYE ECZANESİ    

AZİZİYE MAHALLESİ SELİMİYE CADDESİ NO:16/A KARATAY
(YENİ MEVLANA ÇARŞISI YANI)

0506 041 49 24

KARATAY    

YAĞMUR ECZANESİ   

HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6A-6B KARATAY
(FETİH CADDESİ SONU, TOTAL PETROL ARKASI)

355 56 32

MERAM    

BURAK AKBUĞA ECZANESİ    

HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12A MERAM
(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

320 25 30

MERAM    

ESEROĞLU ECZANESİ    

ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6A MERAM
(NARGROS MARKET ARKASI)

323 93 23

MERAM    

HASDENİZ ECZANESİ    

AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:5A MERAM
(AŞKAN MAHALLESİ 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI N. E. ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK. ARKASI)

324 56 35

MERAM    

KORKMAZ ECZANESİ    

SAHİBATA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:39D MERAM
(KONYA LİSESİ KARŞISI, ZAFER ADESE ÇAPRAZI)

350 44 48

MERAM    

MERKEZ ECZANESİ    

AYDOĞDU MAHALLESİ SöĞÜTLÜ SOKAK NO:77A MERAM
(29 NOLU ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI YANI)

351 71 81

MERAM    

NURER ECZANESİ   

ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:346B MERAM
(KARAMAN YOLU BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET YAKINI)

235 21 77

MERAM    

ÖZEKİN ECZANESİ    

AYMANAS MAHALLESİ ARGİTHAN SOKAK NO:30C MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ ZAFER ORTAOKULU ARKASI)

353 38 03

MERAM    

REİSOĞLU ECZANESİ    

KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:246B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

324 74 74

MERAM    

REYHAN ECZANESİ    

GODENE MAHALLESİ 17384 SOKAK NO:1D MERAM
(GÖDENE BOZKIR MİSMAR MARKET YANI)

338 26 27

MERAM    

SOYLU HADİM ECZANESİ    

ALAKOVA MAHALLESİ 15513 SOKAK NO:22A MERAM
(YENİ MERAM SANAYİ İLERİSİ 45 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

375 03 03

MERAM    

TOLGA ECZANESİ    

ALPARSLAN MAHALLESİ AYŞE KEMERŞAH CADDESİ NO:11A-11B MERAM
(MERAM FEN LİSESİ YANI)

357 05 60

MERAM    

TUĞBA SARIGÜL ECZANESİ    

YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:15B MERAM
(MERAM BELEDİYESİ YANI, GAZZE CADDESİ ÜZERİ)

501 55 00

MERAM    

TURKUAZ MERAM ECZANESİ    

ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK NO:16A MERAM
(ANKARA ASPAVA LOKANTASI YANI, FİLE MARKET KARŞI ÇAPRAZI)

324 12 59

MERAM    

TÜTÜNCÜ ECZANESİ    

ALAVARDI MH. BEYŞEHİR CD. NO:179L MERAM
(BEYŞEHİR CD. AKADEMİ MERAM HASTANESİ YANI)

260 00 30

MERAM    

UFUK ECZANESİ    

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:44A MERAM
(KONYA MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESKİ SSK HAST.YANI)

324 51 64

MERAM    

YENİ POÇAN ECZANESİ    

SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2E MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)

350 52 43

SELÇUKLU    

ADAPARK ECZANESİ    

YAZIR MAHALLESİ BEYHEKİM CADDESİ NO:60 SELÇUKLU
(BEYHEKİM CADDESİ ÜZERİ, ADAPARK KONAKLARI ÖNÜ)

502 44 99

SELÇUKLU   

AKASYA ECZANESİ   

YAZIR MAHALLESİ DOÇ.DR. HALİL ÜRÜN CADDESİ M1 AVM NO:22 İÇ KAPI NO:19 SELÇUKLU
(REAL M1 MERKEZ AVM İÇİ)

265 35 75

SELÇUKLU    

AKÇA ECZANESİ    

KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210H-F SELÇUKLU
(KARDELEN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÇAPRAZI CADDE ÜZERİ)

261 01 91

SELÇUKLU    

ALEMDAR ECZANESİ    

HANAYBAŞI MH. ALEMDAR CD. NO:103C SELÇUKLU
(ALEMDAR CAMİİ YANI)

0553 563 70 80

SELÇUKLU    

AY SELİM ECZANESİ    

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ŞEYDA SOKAK NO:7B SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ CİVARI, 11 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, AKŞEMSETTİN SPOR TESİSLERİ)

257 11 22

SELÇUKLU   

AYDOĞMUŞ ECZANESİ    

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİR ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1G SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI, ACİL ÇIKIŞ YAKINI)

502 78 70

SELÇUKLU    

AYSEL ECZANESİ    

MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55F SELÇUKLU
(BİNKONUT OVAL ÇARŞI ÇAPRAZI,SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI,PRESTİJ ÇARŞISI )

251 51 71

SELÇUKLU    

BAHAR ECZANESİ   

BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLAÇAR SOKAK A BLOK NO:15C SELÇUKLU
(HAKİM KONAKLARI-ŞAFAK CD.ARASINDA BP PETROL YANI)

0507 577 67 22

SELÇUKLU    

BAŞAK ECZANESİ    

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1A-B SELÇUKLU
(NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)

502 02 29

SELÇUKLU    

BEYZA ECZANESİ    

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOSTELİ CADDESİ SELÇUKLU PARK İŞ MERKEZİ NO:54C SELÇUKLU
(ÖZEL MEDOVA HASTANESİ YANI)

248 98 98

SELÇUKLU    

BİRLİK ECZANESİ 

FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:2A SELÇUKLU
(HACIVEYİSZADE CAMİİ KARŞISI)

238 52 97

SELÇUKLU    

BİZİM ECZANESİ    

FERHUNİYE MAHALLESİ DR. YUSUF ZİYA PAŞA SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ESKİ ACİL GİRİŞİ KARŞISI)

350 22 85

SELÇUKLU   

BOTANİK ECZANESİ    

KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ NO:36A SELÇUKLU
(A.KELEŞOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ ARKASI, ELMAS KURAN KURSU YAKINI)

408 39 38

SELÇUKLU    

BOZAL KARAMAN ECZANESİ    

FATH MAHALLESİ NEFİS SOKAK NO:7 SELÇUKLU
(KARATAY SANAYİ SİTESİ BANKALAR YANI, İŞ BANKASI ARKASI)

353 77 55

SELÇUKLU    

BUHARA ECZANESİ    

BUHARA MAHALLESİ ABDÜLHAMİT CADDESİ NO:3A SELÇUKLU
(56 NOLU ASM YANI 0555 049 48 33)

249 48 33

SELÇUKLU    

BURCU ECZANESİ    

BOSNA HERSEK MAHALLESİ KEMERLİ SOKAK NO:11C SELÇUKLU
(M.NECATİ İLKOKULU YANI, GROSS TOPTAN MARKET YANI)

240 00 10

SELÇUKLU    

CANDAN ECZANESİ    

KILINÇARSLAN MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:61D SELÇUKLU
(SELÇUK ECZA KARŞISI)

352 60 03

SELÇUKLU    

CANSU ECZANESİ    

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:27C SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)

353 15 35

SELÇUKLU    

EREN ECZANESİ    

HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZARİFEN AHMET SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(HACIKAYMAK 64 NOLU ASM KARŞISI, TATLAR OKULU CİVARI)

234 00 72

SELÇUKLU    

EVRAN ECZANESİ    

NİŞANTAŞI MAHALLESİ KEMERLİ CADDESİ KEMERLİ APARTMANI NO:5D SELÇUKLU
(MEDAŞ BİNASI KARŞISI, DEMİRCİ İŞ MERKEZİ YANI)

323 07 47

SELÇUKLU    

FERDANE    ECZANESİ

DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ NO:5H SELÇUKLU
(ÇELİKKAYALAR AVM İKİZ KULELER ARKASI AKÇARŞI)

249 99 30

SELÇUKLU   

FİLİZ ECZANESİ    

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YENİ SİLLE CADDESİ NO:99A-B SELÇUKLU
(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

261 10 30

SELÇUKLU    

HACETTEPE ECZANESİ    

FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(YENI NUMUNE HASTANESİ ACİL POLİKLİNİĞİ ÇIKIŞI)

237 75 60

SELÇUKLU    

KILINÇARSLAN ECZANESİ    

HACIKAYMAK MAHALLESİ MANZUM SOKAK NO:21B SELÇUKLU
(RAUF DENKTAŞ CAD. ÇELİKKAYALAR MARKET KARŞISI)

234 01 73

SELÇUKLU   

KİRAZ ECZANESİ    

SANCAK MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:6O SELÇUKLU
(NOVADA ALIŞVERİŞ MERKEZİ)

503 00 54

SELÇUKLU   

KULE ECZANESİ    

MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ KULE CADDESİ NO:8/25 SELÇUKLU
(KULE CADDE, KULE AVM)

220 00 00

SELÇUKLU    

KURTAR ECZANESİ    

SAKARYA MAHALLESİ YALIDERE CADDESİ NO:47A SELÇUKLU
(SALI PAZARI ARKASI, SAKARYA SOSYAL TESİSLERİ YANI)

409 89 96

SELÇUKLU    

KÜBRA ECZANESİ    

HOCACİHAN MAHALLESİ ÇEVREYOLU CADDESİ ERKAM SİTESİ NO:23F SELÇUKLU
(BAŞKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ YANI)

211 00 23

SELÇUKLU    

LİMON ECZANESİ    

FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:76 SELÇUKLU
(DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI DOĞUM EVİ ARKASI, 15 TEMMUZ HAST.)

237 45 23

SELÇUKLU    

LOTUS ECZANESİ    

YAZIR MAHALLESİ DR. SIDDIK ÖZMERZİFONLU CADDESİ NO:47L SELÇUKLU
(NATURAPARK TİCARET MERKEZİ, BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BÖLGESİ)

0543 325 68 87

SELÇUKLU    

MANOLYA ECZANESİ    

BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89O SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

263 09 03

SELÇUKLU    

MARTI ECZANESİ    

ŞEKER MAHALLESİ HOCACİHAN TEKKE CADDESİ NO:54G SELÇUKLU
(ŞEKER TEKKE CADDESİ ÜZERİ ŞOK MARKET YANI)

312 36 18

SELÇUKLU    

METROPOLECZANESİ    

YAZIR MAHALLESİ ŞENOCAK SOKAK NO:11F SELÇUKLU
(REAL AVM ARKASI)

265 01 31

SELÇUKLU    

NATURA ECZANESİ    

MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:44A SELÇUKLU
(EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)

265 60 06

SELÇUKLU    

NEFES ECZANESİ    

SANCAK MAHALLESİ ÜNLÜER SOKAK A BLOK 2. GİRİŞ NO:18F SELÇUKLU
(MTA TRAMVAY DURAĞI KARŞISI FİZİKON VE GHERDAN OTEL ARASI)

0541 974 31 96

SELÇUKLU    

NESRİN ECZANESİ    

MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:10A SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ PETROL OFİSİ YANI, KANAL YAKINI)

251 89 90

SELÇUKLU    

NURCAN ECZANESİ    

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

246 28 69

SELÇUKLU    

ODABAŞI ECZANESİ    

SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK IHLAMUR KONUTLARI A BLOK NO:17A SELÇUKLU
(MTA ARKASI 23 NOLU ASM SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

237 54 22

SELÇUKLU    

ORGANİK ECZANESİ

BEYHEKİM MAHALLESİ FIRAT CADDESİ NO:16F SELÇUKLU
(İSABET OKULLARI KARŞISI, MELİKE CİHAN KIZ YURDU İLERİSİ)

0501 323 30 27

SELÇUKLU    

PALMİYE ECZANESİ    

SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:7D SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ KARŞISI)

503 42 99

SELÇUKLU    

SARAÇ ECZANESİ   

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GAZİVEREN CADDESİ NO:40A SELÇUKLU
(DİYANET YURDU CİVARI, SELÇUKLU İTFAİYE YANI)

246 60 05

SELÇUKLU    

SENA YILMAZ ECZANESİ    

YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:6D SELÇUKLU
(AKİNSOFT ARKASI, NATURA PARK CİVARI)

503 30 33

SELÇUKLU    

ŞAFAK ECZANESİ    

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9C SELÇUKLU
(SİLLE YOLU KARDELEN MARKET KARŞISI SOKAK İÇİ)

247 13 64

SELÇUKLU    

TORUK ECZANESİ    

FERİTPAŞA MAHALLESİ YÜK. MÜH. ÜMİT BAHADIRTÜRK SOKAK NO:28A SELÇUKLU
(NALÇACI NENE HATUN PARKI ORTASI, İMAMOĞLU CAMİİ YANI, CEMO ETLİEKMEK - SAUNA GÜMÜŞ KAPI ARASI)

234 07 07

SELÇUKLU    

TÜRKER ECZANESİ    

BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ 4F SELÇUKLU
(KONYA FORUM AVM BOSNA GENÇLİK MERKEZİ YANI)

0541 585 22 60

SELÇUKLU    

VERESELİ NALÇACI BÜYÜK ECZANESİ    

FERHUNİYE MH. AHMET HİLMİ NALÇACI CD. NO:26A-B SELÇUKLU
(HACI KEMAL ONSUN CAMİİ YANI)

238 94 80

SELÇUKLU    

YENİ CİHANBEYLİ    ECZANESİ

BEDİR MAHALLESİ MURAT ÇELEBİ SOKAK NO:12E SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)

255 21 22

SELÇUKLU    

YILMAZ ECZANESİ    

YAZIR MAHALLESİ ŞEHİT ERKAN ÖZBALCI SOKAK NO:18D SELÇUKLU
(28 NOLU SAĞLIK OCAĞI ARKASI, TÜRMAK LİSESİ ARKASI)

265 42 30

Ümmü Gülsüm Dündar

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