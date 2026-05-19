Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 19 Mayıs Salı
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı.19 Mayıs Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
TANYELİ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:35A-C SELÇUKLU
(ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)
350 23 13
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK A BLOK NO:7B SELÇUKLU
(ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ)
312 92 62
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MASAL ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1M SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YENİ BİNASI ACİL SERVİS CİVARI)
0501 104 42 23
4. BÖLGE (MERAM)
HÜLYA EKMEKÇİ ECZANESİ
HAVZAN MH. ESKİ MERAM CD. NO:26D MERAM
(HAVZAN MİGROS YANI)
0507 629 21 78
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
HAYAT ECZANESİ
FERİTPAŞA MH. TELGIRAFCI HAMDİ BEY CAD. YENİCE SİT. A BLOK NO:5D SELÇUKLU
(EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANI,HAVZAN ETLİEKMEK KARŞISI)
238 77 48
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
BERAT ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ FERİTPAŞA CADDESİ VURAL APARTMANI 29A MERAM
(TREN İSTASYONU KARSISI)
322 92 33
7. BÖLGE (KARATAY)
NAKİPOĞLU ECZANESİ
AKABE MAH. DESTİNE HATUN SOK. NO:7C KARATAY
(CEMİL ÇİÇEK CAD. ADLİYE GİDİŞ YÖNÜ)
353 80 37
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
TÜRKMEN ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:90 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ (DR ALİ KEMAL BELVİRANLI) KADIN HASTALIKLARI VE ÇOCUK HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI)
238 61 97
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
FERDANE ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ NO:5H SELÇUKLU
(ÇELİKKAYALAR AVM İKİZ KULELER ARKASI AKÇARŞI)
249 99 30
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ADAPARK ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ BEYHEKİM CADDESİ NO:60 SELÇUKLU
(BEYHEKİM CADDESİ ÜZERİ, ADAPARK KONAKLARI ÖNÜ)
502 44 99
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
HAKYEMEZ ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ TAÇMAHAL CADDESİ NO:22D SELÇUKLU
(MTA LOJMANLARI YANI)
255 41 47
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
MERCAN ECZANESİ
PİREBİ MAHALLESİ DR. AHMET ÖZCAN CADDESİ İPEKYOLU APARTMANI B BLOK NO:111D MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ MERAM İTFAİYE KARŞISI A101 MARKET YANI)
322 40 74