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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 19 Mayıs Salı

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı.19 Mayıs Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 19 Mayıs Salı
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

TANYELİ ECZANESİ

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:35A-C SELÇUKLU
(ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)

350 23 13

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ    

SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK A BLOK NO:7B SELÇUKLU
(ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ)

312 92 62

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

MASAL ECZANESİ    

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1M SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YENİ BİNASI ACİL SERVİS CİVARI)

0501 104 42 23

4. BÖLGE (MERAM)    

HÜLYA EKMEKÇİ ECZANESİ    

HAVZAN MH. ESKİ MERAM CD. NO:26D MERAM
(HAVZAN MİGROS YANI)

0507 629 21 78

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

HAYAT ECZANESİ    

FERİTPAŞA MH. TELGIRAFCI HAMDİ BEY CAD. YENİCE SİT. A BLOK NO:5D SELÇUKLU
(EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANI,HAVZAN ETLİEKMEK KARŞISI)

238 77 48

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

BERAT ECZANESİ    

KONEVİ MAHALLESİ FERİTPAŞA CADDESİ VURAL APARTMANI 29A MERAM
(TREN İSTASYONU KARSISI)

322 92 33

7. BÖLGE (KARATAY)    

NAKİPOĞLU ECZANESİ    

AKABE MAH. DESTİNE HATUN SOK. NO:7C KARATAY
(CEMİL ÇİÇEK CAD. ADLİYE GİDİŞ YÖNÜ)

353 80 37

8. BÖLGE (SELÇUKLU)   

TÜRKMEN ECZANESİ    

FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:90 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ (DR ALİ KEMAL BELVİRANLI) KADIN HASTALIKLARI VE ÇOCUK HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI)

238 61 97

9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

FERDANE ECZANESİ    

DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ NO:5H SELÇUKLU
(ÇELİKKAYALAR AVM İKİZ KULELER ARKASI AKÇARŞI)

249 99 30

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ADAPARK ECZANESİ    

YAZIR MAHALLESİ BEYHEKİM CADDESİ NO:60 SELÇUKLU
(BEYHEKİM CADDESİ ÜZERİ, ADAPARK KONAKLARI ÖNÜ)

502 44 99

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

HAKYEMEZ ECZANESİ    

SANCAK MAHALLESİ TAÇMAHAL CADDESİ NO:22D SELÇUKLU
(MTA LOJMANLARI YANI)

255 41 47

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

MERCAN ECZANESİ    

PİREBİ MAHALLESİ DR. AHMET ÖZCAN CADDESİ İPEKYOLU APARTMANI B BLOK NO:111D MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ MERAM İTFAİYE KARŞISI A101 MARKET YANI)

322 40 74

Ümmü Gülsüm Dündar

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