Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Mayıs Cumartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 16 Mayıs Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU) HACETTEPE ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL POLİKLİNİĞİ ÇIKIŞI)
237 75 60
2. BÖLGE (SELÇUKLU) BUKET ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR CADDESİ A BLOK 1. GİRİŞ NO:7G SELÇUKLU
(TEKKE MEZARLIĞI IŞIKLARI 0555 089 24 19)
501 19 99
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU) MASAL ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1M SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YENİ BİNASI ACİL SERVİS CİVARI)
0501 104 42 23
4. BÖLGE (MERAM) AYHAN BOZKIR ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174B MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. KARŞISI 323 00 75)
323 00 76
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU) NİSAN ECZANESİ
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜLBAHAR SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(KULE SİTE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ CİVARI ESKİ DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ YAKINI)
235 00 77
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY) ŞİRİN ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ MİLLET CADDDESİ NO:19B MERAM
(ESKİ HAVA HASTANESİ KARŞISI)
322 22 01
7. BÖLGE (KARATAY) EBRU ESEROĞLU ECZANESİ
DOĞUŞ MAHALLESİ FETİH CADDESİ NO:276A KARATAY
(72 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, FETİH CADDESİ ÜZERİ)
0541 323 93 23
8. BÖLGE (SELÇUKLU) NURGÜL ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ ÇELEBİ MURAT SOKAK NO:12B SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
245 64 64
9. BÖLGE (SELÇUKLU) NAZAR ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ TATLICAK SOKAK NO:9A SELÇUKLU
((BARIŞ CADDESİ) CANSIN PAZARLAMA ARKASI, EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)
245 35 31
10. BÖLGE (SELÇUKLU) ÇAY ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89G SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
263 15 70
11. BÖLGE (SELÇUKLU) KİRAZ ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:6O SELÇUKLU
(NOVADA ALIŞVERİŞ MERKEZİ)
503 00 54
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM) FATİH BOZKIR ECZANESİ
ALPARSLAN MAHALLESİ AYŞEKEMERŞAH CADDESİ NO:11C MERAM
(MERAM FEN LİSESİ CİVARI)
357 78 00