BİK Genel Müdürü Çay, Konya Valisi Akın'ı ziyaret etti
Bir dizi program için Konya'ya gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Konya Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Konya Valisi İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti. Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak’ın da eşlik ettiği ziyarette; kamu kurumları ile medya kuruluşları arasındaki iş birliği konuları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Görüşmede, ildeki basın kuruluşlarının mevcut durumu ele alınırken, Basın İlan Kurumu’nun basın sektörünün gelişimine yönelik bölgede yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, yerel basının sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacak proje ve iş birliği imkânları üzerinde duruldu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.