Konya'da konuşan BİK Genel Müdürü Çay: Bu meslek ayakta kalacak

Genel Müdür Çay, zorluklara rağmen mesleğin ayakta kalacağını belirterek, dijital tekelleşmeye karşı ortak hareket ve staj imkanları sunacaklarını ifade etti.

Çay, sektöre resmi ilan ve reklam dışındaki destekleri, ilan gelirlerini artırma çabalarını ve üniversite iş birliklerini vurguladı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Konya Bölge Müdürlüğü görev alanında bulunan resmî ilan yayımlama hakkını haiz gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Konya, Afyon, Aksaray, Nevşehir ve Karaman illerinden katılım sağlayan süreli yayın temsilcileriyle gerçekleştirilen istişare toplantısında sektördeki yapısal problemler ve çözüm önerileri konuşuldu. Basın İlan Kurumu’nun sektöre yönelik desteklerini sadece resmî ilan ve reklam boyutuyla değerlendirmediklerini dile getiren Genel Müdür Abdulkadir Çay, basın kuruluşlarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, çözüm odaklı çalışmalara odaklandıklarını söyledi.

POZİTİF YAKLAŞIMINIZ BİZE ÜMİT VERİYOR

Kurumsal iş birliklerini önemsediklerini belirten Genel Müdür Çay, sektöre katkı sağlayacak yeni çalışmaların gündemlerinde olduğunu ifade ederek, ”Sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte daha motive, daha pozitif bir yaklaşımla ileriye bakmak istiyoruz. Sizlerin pozitif yaklaşımı bize ümit veriyor, güç veriyor” açıklamasında bulundu.

Genel Müdür Çay, ilan ve reklam gelirlerinin artırılmasına yönelik tüm kurum ve kuruluşlarla temas halinde olduklarını; bu konuda yeni çözümler ve öneriler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Üniversitelerle kurulan iş birliklerine değinen Çay, “Akademideki bilgi birikiminin sektöre mutlaka katkıları olacaktır” dedi.

Staj konusuna da değinen Genel Müdür Çay, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleriyle beraber yaz döneminde öğrencilere staj imkânı sunacaklarını belirterek, basın kuruluşlarının da sektörün geleceği olan iletişim fakültesi öğrencilerine kapılarını açmalarının önemini vurguladı.

ZORLANDIĞIMIZ DÖNEMLER OLSA DA BU MESLEK AYAKTA KALACAK

İçerik üreticisinin hakkının korunması gerektiğini ifade eden Genel Müdür Çay,

‘Sizlerin ürettiği içerikler olmadan hiçbir mecranın bir karşılığı, anlamı olmuyor. Belki zorlandığımız dönemler olacak ancak bu meslek bir şekilde ayakta kalacak’

ifadelerini kullandı.

Basın İlan Kurumu desteklerinin medya açısından tek gelir kaynağı olmaması, güçlendirici bir unsur şeklinde görülmesi gerektiğine vurgu yapan Abdulkadir Çay, sektörün sorunları için ‘ortak istişare mekanizması’ çağrısı yaptı.

Genel Müdür Çay, dijital platformlardaki tekelleşmeye karşı birlikte hareket etmenin önemine de değindi. Gazetecilerin görüş ve önerilerinin dinlediği toplantı, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Genel Müdür Çay’a Konya ziyaretinde Basın İlan Kurumu Özel Kalem Müdürü Sabri İşbilen, Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Uğur Çelik de eşlik etti.

