Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Mayıs Cuma günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 15 Mayıs Cuma günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler:
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
EVRAN ECZANESİ
NİŞANTAŞI MAHALLESİ KEMERLİ CADDESİ KEMERLİ APARTMANI NO:5D SELÇUKLU
(MEDAŞ BİNASI KARŞISI, DEMİRCİ İŞ MERKEZİ YANI)
0332 323 07 47
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
MARTI ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ HOCACİHAN TEKKE CADDESİ NO:54G SELÇUKLU
(ŞEKER TEKKE CADDESİ ÜZERİ ŞOK MARKET YANI)
0332 312 36 18
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
BADE ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDDESİ NO:1O SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
0543 186 42 44
4. BÖLGE (MERAM)
GALİP ECZANESİ
HAVZAN MAHALLESİ YENİ SANTRAL ELEKTRİK CADDESİ NO:33A MERAM
(HAVZAN PETROL YANI)
0332 321 02 89
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
KEREM ECZANESİ
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KAPI SOKAK NO:2C KARATAY
(2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, METRO MARKET ARKASI, İL JANDARMA YANI)
0332 237 41 67
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
BURAK ECZANESİ
İHSANİYE MAHALLESİ ABDÜLEZEL PAŞA CADDESİ NO:45C SELÇUKLU
(ZAFER CİVARI ,MAREŞAL İLKOKULU ARKASI, BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)
0332 352 35 46
7. BÖLGE (KARATAY)
SELÇUK ECZANESİ
ÇİMENLİK MAH. KAYALILAR SK. NO:11B KARATAY
(FETİH CADDESİ NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU YANI,72 NOLU ASM YANI)
0332 249 00 09
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
LİMON ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:76 SELÇUKLU
(DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI DOĞUM EVİ ARKASI, 15 TEMMUZ HAST.)
0332 237 45 23
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
METE ECZANESİ
PARSANA MAHALLESİ RAMAZANOĞLU SOKAK NO:76B SELÇUKLU
(KELEBEKLER VADİSİ 34 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
0332 300 00 45
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
YENİCEOBA ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89I SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
0332 350 10 49
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
BURCU ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ KEMERLİ SOKAK NO:11C SELÇUKLU
(M.NECATİ İLKOKULU YANI, GROSS TOPTAN MARKET YANI)
0332 240 00 10
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
KORU ECZANESİ
ULUĞBEY MAHALLESİ BOZDEMİR SOKAK B BLOK NO:25B MERAM
(ŞEHİT PİLOT AYFER GÖK İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI)
0332 320 52 42