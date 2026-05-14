AKINROBOTICS, 29. Avrasya Ekonomi Zirvesi Gala Gecesi'nde yerini aldı

Gala gecesinde, AKINSOFT & AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür AKIN tarafından, Dr. Akkan Suver adına “İnsan-Humanoid Politika ve Diplomasi Elçisi” unvanı Sezgin Bilgiç’e takdim edildi.

Gecede ayrıca, AKINROBOTICS’in sosyal humanoid robotu ADA7 de sahnede görev aldı. ADA7, geçtiğimiz yıllarda Marmara Grubu Vakfı tarafından “Dünyanın İlk Fahri Robot Vakıf Üyesi” unvanına layık görülmüştü. İnsan ve teknoloji etkileşiminin simgelerinden biri haline gelen ADA7’nin gala gecesindeki aktif rolü, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

AKINROBOTICS, robotik teknolojilerini insan odaklı bir yaklaşımla geliştirmeye devam ederken; teknoloji, diplomasi ve sosyal etkileşimi bir araya getiren projelerde yer almayı sürdürüyor.