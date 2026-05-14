  • Haberler
  • Konya
  • AKINROBOTICS, 29. Avrasya Ekonomi Zirvesi Gala Gecesi'nde yerini aldı

AKINROBOTICS, 29. Avrasya Ekonomi Zirvesi Gala Gecesi'nde yerini aldı

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 29. Avrasya Ekonomi Zirvesi Gala Gecesi, iş, teknoloji ve diplomasi dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. AKINROBOTICS de geleceğin teknolojilerine yönelik çalışmalarıyla gecede yer aldı.

AKINROBOTICS, 29. Avrasya Ekonomi Zirvesi Gala Gecesi'nde yerini aldı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Gala gecesinde, AKINSOFT & AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür AKIN tarafından, Dr. Akkan Suver adına “İnsan-Humanoid Politika ve Diplomasi Elçisi” unvanı Sezgin Bilgiç’e takdim edildi.

AKINROBOTICS, 29. Avrasya Ekonomi Zirvesi Gala Gecesi'nde yerini aldı

Gecede ayrıca, AKINROBOTICS’in sosyal humanoid robotu ADA7 de sahnede görev aldı. ADA7, geçtiğimiz yıllarda Marmara Grubu Vakfı tarafından “Dünyanın İlk Fahri Robot Vakıf Üyesi” unvanına layık görülmüştü. İnsan ve teknoloji etkileşiminin simgelerinden biri haline gelen ADA7’nin gala gecesindeki aktif rolü, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

AKINROBOTICS, robotik teknolojilerini insan odaklı bir yaklaşımla geliştirmeye devam ederken; teknoloji, diplomasi ve sosyal etkileşimi bir araya getiren projelerde yer almayı sürdürüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vergi ödeyecek Konyalılar dikkat! flaş düzenleme
Vergi ödeyecek Konyalılar dikkat! flaş düzenleme
Konya otogarında fahiş bilet denetimi!
Konya otogarında fahiş bilet denetimi!
Konya'da NASA teknolojisi: GPS'ye ihtiyaç duymadan yolunu buluyor
Konya'da NASA teknolojisi: GPS'ye ihtiyaç duymadan yolunu buluyor
Konya'daki bu ağaç 150 bin lira! Peyzaj ürünlerine dev talep
Konya'daki bu ağaç 150 bin lira! Peyzaj ürünlerine dev talep
Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
'Özellerin' gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
‘Özellerin’ gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı