Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 12 Haziran Cuma günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 12 Haziran Cuma günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU) ŞİFA ECZANESİ
NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR. MEHMET HULUSİ BAYBAL CADDESİ ARAS SİTESİ A BLOK NO:20A SELÇUKLU
(MAKRO (ESKİ AFRA) MARKET VE 4. NOTER YANI, SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI ARKASI)
0506 383 42 42
2. BÖLGE (SELÇUKLU) MERVE ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ GÜLDALI SOKAK NO:5A SELÇUKLU
(20 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 238 53 38)
236 54 84
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU) NEVA ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:183E MERAM
(MERAM AKADEMİ HASTANESİ ACİL KARŞISI-TIP FAK.YOLU)
324 20 20
4. BÖLGE (MERAM) BERNA ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK 12B MERAM
(25 NOLU ASM KARŞISI, TATLISES LAHMACUN ARKA ÇAPRAZI )
323 53 33
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU) PEKCAN ECZANESİ
SULTAN MESUD MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ PEKCAN APARTMANI NO:82A KARATAY
(İSMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU İLERİSİ)
352 06 57
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY) ELİF ATEŞ ECZANESİ
AZİZİYE MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1A KARATAY
(KARATAY BELEDİYESİ ARKASI, NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
351 82 28
7. BÖLGE (KARATAY) BETÜL ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2E KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ CİVARI, ÇARŞAMBA PAZARI VE HALI SAHA YANI)
355 09 90
8. BÖLGE (SELÇUKLU) VİTAMİN ECZANESİ
MEHMET AKİF MAHALLESİ FAHRİ EFE CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(ÖZALKENT PTT KARŞISI)
245 17 06
9. BÖLGE (SELÇUKLU) ADNAN HARMANKAYA ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI SOKAK NO:3B SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YERİ,İKİZ KULELER ARKASI,TÜRK TELEKOM BİNASI KARŞISI)
501 30 33
10. BÖLGE (SELÇUKLU) BAHAR ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLAÇAR SOKAK A BLOK NO:15C SELÇUKLU
(HAKİM KONAKLARI-ŞAFAK CD.ARASINDA BP PETROL YANI)
0507 577 67 22
11. BÖLGE (SELÇUKLU) ALARA ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ SERİNCAN SOKAK NO:23E SELÇUKLU
(NOVALAND AVM ARKASI,MAHAL ÇARŞI 0332 501 18 80)
0551 869 70 74
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM) ELÇİN ECZANESİ
ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:18A MERAM
(35 NOLU FAHRUNNİSA ASM YANI 0506 093 52 62)
0506 093 52 62