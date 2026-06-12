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A Milliler, Arizona'daki son çalışmasını yaptı

Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçta Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki son çalışmasını yaptı.

A Milliler, Arizona'daki son çalışmasını yaptı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentinde 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabaka öncesinde Arizona'daki kamp merkezindeki son çalışmasını yaptı.

A Milliler, Arizona'daki son çalışmasını yaptı

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Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, fitness salonunda ısınma ve bireysel program dâhilinde çalıştı. Milliler daha sonra sahada sürat ve taktik çalışmaları yaptı. Kenan Yıldız bireysel idmanlara devam ederken; son bölümde de çift kale maç oynandı.Ay-yıldızlıların akşamki çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın yerel saatle 10.00'da Arizona'dan Vancouver'a yolculuk edecek.
A Milli Takım, Vancouver'daki Killarney Park'ta yerel saatle 18.30'da yapacağı antrenmanla Avustralya maçının hazırlıklarına devam edecek.
 

İHA

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