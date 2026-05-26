Konya'da bayram ışıklarıyla görsel şölen

Başkan Altay, Kurban Bayramı'nın huzur, bereket ve sevincini şehrin siluetine yansıttıklarını, tüm İslam alemine sağlık ve mutluluk dilediğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla şehir merkezinin önemli noktalarında ışıklandırma çalışmaları yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bayramların sadece gönüllerde değil şehirlerin ruhunda da hissedilmesi gereken özel zamanlar olduğunu belirterek, bu kapsamda Ramazan ayında olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da şehir merkezinin farklı noktalarında özel ışıklandırma ve süsleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayram hazırlıkları kapsamında şehrin birçok noktasında çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Altay, “Kurban Bayramı’nın taşıdığı huzur, bereket ve sevinci şehrimizin siluetine yansıtmak istedik. Türbeönü Çarşılarımız, Tarihi Bedestenimiz, Zafer Meydanımız ve şehrimizin farklı noktalarında yapılan ışıklandırmalarla hemşehrilerimizin bayram coşkusunu daha güçlü hissetmesini amaçladık. Tüm hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Kurban Bayramı’nın ülkemize, şehrimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum; birlik ve beraberliğimizin daim olduğu nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.