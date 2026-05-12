Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi

Bu çalışma, yapımı tamamlanmak üzere olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ne konforlu ulaşım sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor.

Selçuklu Belediyesi alt yapı çalışmalarını fiziki belediyecilik anlayışıyla güçlendirmeye devam ediyor.

Baharın gelmesiyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçenin modern görünümüne katkı sağlamak için çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda asfalt sezonu, Sancak Mahallesi’nde Taşer ve Soytürk Sokağın bağlantı noktasında gerçekleştirilen 900 ton asfalt serimi çalışması ile birlikte başlamış oldu.

Yapılan bu çalışma Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve yapımında sona yaklaşılan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin ulaşım arterini rahatlatması açısından büyük önem taşıyor. Böylece vatandaşların tesisin açılması ile birlikte merkeze konforlu bir şekilde ulaşımı sağlanmış olacak.

Selçuklu'nun Altyapısı güçleniyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklumuzun altyapısını daha modern, güçlü ve konforlu hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Bahar döneminin gelişiyle birlikte asfalt faaliyetlerimize Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte daha da hız kazandıracağız inşallah. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları bir bir hayata geçirirken, ilçemizin gelişen yapısına uygun şekilde yol ve asfalt çalışmalarımıza da gece gündüz demeden, büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Yeni asfalt sezonumuzun Selçuklumuza hayırlı olmasını diliyor, özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.