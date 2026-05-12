  • Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt sezonunu açtı.

Haberin Özeti

  • Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sancak Mahallesi'nde 900 ton asfalt serimiyle bahar asfalt sezonunu resmen başlattı.
  • Bu çalışma, yapımı tamamlanmak üzere olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ne konforlu ulaşım sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor.
  • Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, altyapıyı modernize etme ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma çalışmalarının hızlanacağını belirtti.

Selçuklu Belediyesi alt yapı çalışmalarını fiziki belediyecilik anlayışıyla güçlendirmeye devam ediyor. 

Baharın gelmesiyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçenin modern görünümüne katkı sağlamak için çalışmalarına başladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni asfalt sezonunun başlaması dolayısıyla ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.Bu kapsamda asfalt sezonu, Sancak Mahallesi’nde Taşer ve Soytürk Sokağın bağlantı noktasında gerçekleştirilen 900 ton asfalt serimi çalışması ile birlikte başlamış oldu.

Yapılan bu çalışma Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve yapımında sona yaklaşılan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin ulaşım arterini rahatlatması açısından büyük önem taşıyor.  Böylece vatandaşların tesisin açılması ile birlikte merkeze konforlu bir şekilde ulaşımı sağlanmış olacak.

Sancak Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda 900 ton asfalt kullanılarak bölgedeki ulaşım konforu artırıldı.

Selçuklu'nun Altyapısı güçleniyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklumuzun altyapısını daha modern, güçlü ve konforlu hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 

Bahar döneminin gelişiyle birlikte asfalt faaliyetlerimize Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte daha da hız kazandıracağız inşallah. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları bir bir hayata geçirirken, ilçemizin gelişen yapısına uygun şekilde yol ve asfalt çalışmalarımıza da gece gündüz demeden, büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Yeni asfalt sezonumuzun Selçuklumuza hayırlı olmasını diliyor, özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

