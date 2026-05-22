Konya'da ani bastıran yağmur trafiği kitledi

Konya'da özellikle şehir merkezinde etkili olan yağış mutlu ederken yaklaşık 20 dakika boyunca bardaktan boşanırcasına yağan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Haberin Özeti

  • Konya şehir merkezinde yaklaşık 20 dakika süren ani ve şiddetli sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalayarak etkili oldu.
  • Yağış nedeniyle Nalçacı ve Kültürpark çevresindeki vatandaşlar kapalı mekanlara sığınırken, ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.
  • Otobüs ve tramvay duraklarına sığınan araç sahipleri ve yayalar olumsuz etkilense de vatandaşların yağmurdan duyduğu mutluluk dikkat çekti.

Sabahları serin öğlenleri sıcak devam eden günün ortasında Konya’nın özellikle merkezinde başlayan sağanak yağış Konyalı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağışlar aniden bastırınca Nalçacı ve Kültürpark çevresinde bulunan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı mekânlara akın etti. Otobüs ve tramvay duraklarına sığınan vatandaşların yanısıra araç sahiplerini de olumsuz etkilendi.

Trafiğin tıkanmasına da neden olan yağmur bazı ana arterlerde yoğunluk oluşmasına sebep olurken vatandaşların yağmur nedeniyle mutlu olmalı dikkatlerden kaçmadı. 

