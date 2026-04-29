Konya Büyükşehirli Yılmaz: Hedefimiz podyuma çıkmak

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) yarışan Konya Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu Ramazan Yılmaz, “Organizasyonda podyuma çıkmayı hedefliyoruz” dedi. Milli sporcu, yaptığı açıklamada, ilk 5 hedefiyle yarışa başladıklarını ifade ederek, "Böyle dünya turu takımlarının da yer aldığı profesyonel bir yarışta derece yapma şansımızı, podyum şansımızı gördük. Onun için mücadele ediyoruz. Takım arkadaşlarımız da beyaz forma için mücadele ediyor. İkinci etapta bir kaza yaptım, altıncı etap bana uyuyor, onun için mücadele edeceğiz" dedi.

Türk bayrağını dalgalandırmak için çaba gösterdiğini aktaran Ramazan, "Kazadan sonra desteğini hissettiğim çok insan oldu. Sosyal medyada da olumsuz yorumlarla karşılaştık ama yapacak bir şey yok, sporun doğasında var. Elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz" diye konuştu. Organizasyonun üst düzeyde geçtiğinin altını çizen milli bisikletçi, yabancı sporcularla aynı pelotonda yarışmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Profesyonel düzeyde dünya turu sporcuları var. Onların arasında kendimize yer bulmak bizi mutlu ediyor. Türk bayrağımızı dalgalandırmak, kendimizi ilk beşte görmek ayrı bir gurur veriyor. Biz sprinterler olarak daha 'ağır' sporcularız. Arkalarda olabildiğince zaman limitini kullanarak, 'yokuşçular'ımıza çalışarak elimizden gelen performansı sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.

Pist bisikleti disiplininde de yarıştığını hatırlatan Ramazan, "Pist bisikleti daha kısa süreli yarışlar ve daha zorlayıcı. Yağmur, çamur gibi hava şartları yok en azından ama orada yarışmak daha tehlikeli, daha süratli. Pist daha avantajlı derece yapmak konusunda. İkisi aslında birbirini ilerleten branşlar. İkisini beraber yapmaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Belçikalı bisikletçi Remco Evenepoel'i örnek aldığını ve idol olarak gördüğünü belirten Ramazan, "Ankara bizim başkentimiz, orada podyum hedefliyoruz. Bize uygun bir parkur var” dedi.