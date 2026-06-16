Konya Büyükşehir'de imzalar tam gaz

Konya Büyükşehir Belediyespor, Çayırova Belediyespor forması giyen 25 yaşındaki pivot Tarık Sezgün ile sözleşme imzaladı

Konya Büyükşehir'de imzalar tam gaz
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde Konya’yı temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor’da yeni sezon kadrosunun oluşturulması adına imzalar sürüyor. Sarı-siyahlılar son olarak, Çayırova Belediyespor forması giyen 25 yaşındaki pivot Tarık Sezgün ile sözleşme imzaladı. Anadolu Efes altyapısından yetişen ve Süper Lig tecrübesi de olan Tarık, kariyerinde Bursaspor, Finalspor, Samsunspor ve Darüşşafaka gibi takımlarda da forma giydi. Çayırova ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 2.12 m boyundaki Tarık Sezgün, sezonu 2,8 sayı ve 3,8 ribaunt ortalamaları ile kapattı. Konya Büyükşehir, daha önce iç transfer Enes Bayraktar ile sözleşme yenilerken, Manisa Basket'ten Mustafa Faruk Yerkazanoğlu'nu da kadrosuna katmıştı.

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