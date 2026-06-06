Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Avrupa biletini kaptı

Konya Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocular, 11. WT Başkanlık Kupası’nda önemli başarılara imza attı.

Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenen uluslararası organizasyonda mücadele eden Konya Büyükşehirli sporcularından Yağmur Nas Aydoğdu 41 kiloda şampiyon olurken, aynı kategoride yarışan Emine Rana Adıgüzel ise ikincilik elde etti.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Konya Büyükşehir, takım halinde üçüncülük kupasının da sahibi oldu.

Sporcular, elde ettikleri bu başarıyla birlikte Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

“BİZLERİ GURURLANDIRAN SPORCULARIMIZI VE EKİBİMİZİ YÜREKTEN KUTLUYORUM “

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 11. WT Başkanlık Kupası’nda elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Avrupa Başkanlık Kupası’ndan başarıyla dönüyoruz. Almanya’da düzenlenen turnuvada 41 kiloda sporcularımız Yağmur Nas Aydoğdu birinci, Emine Rana Adıgüzel ikinci oldu. Takımımız genel klasmanda üçüncülük kupasını kazandı. Ay-yıldızlı formayla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve ekibimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını temenni ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyespor, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla Türk sporuna katkı sunmaya ve Konya’yı en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.