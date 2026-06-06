Başkan Altay, Karkent Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Altay, hemşehrilerin rahatını ve mutluluğunu önemsediklerini belirterek, talep ve önerileri dinlemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karkent Pazarı ile Ali Ulvi Kurucu ve Karakayış Caddesi esnafını ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karkent Pazarı’nı ziyaret ederek Ali Ulvi Kurucu Caddesi ve Karakayış Caddesindeki esnafı selamladı.

Karkent Pazarı’nda esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Altay, alışveriş yapan Konyalıların talep ve görüşlerini de dinledi.

Başkan Altay, daha sonra Ali Ulvi Kurucu Caddesi ve Karakayış Caddesindeki esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten Başkan Altay: