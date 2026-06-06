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Başkan Altay, Karkent Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karkent Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Altay, Karkent Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Konya Büyükşehir BelediyesiBülten
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Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karkent Pazarı ile Ali Ulvi Kurucu ve Karakayış Caddesi esnafını ziyaret etti.
  • Başkan Altay, ziyaretlerinde esnafa hayırlı kazançlar dilerken, alışveriş yapan Konyalıların talep ve görüşlerini dinledi.
  • Altay, hemşehrilerin rahatını ve mutluluğunu önemsediklerini belirterek, talep ve önerileri dinlemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karkent Pazarı’nı ziyaret ederek Ali Ulvi Kurucu Caddesi ve Karakayış Caddesindeki esnafı selamladı.

Başkan Altay, Karkent Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

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Karkent Pazarı’nda esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Altay, alışveriş yapan Konyalıların talep ve görüşlerini de dinledi.

Başkan Altay, daha sonra Ali Ulvi Kurucu Caddesi ve Karakayış Caddesindeki esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Başkan Altay, Karkent Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten Başkan Altay:

 “Bizim için en önemli konu hemşehrilerimizin rahatı ve mutluluğu. Konya’mızın bereketi hepimizin bereketi olsun. Sizlerden aldığımız güçle daha güzel yarınlar için durmadan çalışacağız. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinlemeyi, şehrimizin her köşesinde hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve afiyet temenni ediyorum” 

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