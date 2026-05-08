Konya BŞ. yarı finalde ilk maçına çıkıyor
Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off yarı final maçları yarın başlayacak. Konya Büyükşehir Belediyespor, 10 Mayıs Pazar günü Gaziantep deplasmanında ter dökecek
Haberin Özeti
- • Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi yarı final play-off maçları yarın başlayacak; ilk karşılaşma Parmos Boldo BK ile Göztepe arasında saat 16.00'da.
- • Konya Büyükşehir Belediyespor, yarı finaldeki ilk maçında 10 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.
- • İki galibiyete ulaşan takımların final biletini alacağı seride, bu önemli mücadeleler Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde yarı final play-off maçları yarın başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarı finaldeki ilk maç Parmos Boldo BK ile Göztepe arasında olacak. Yarın saat 16.00'daki müsabaka, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.
Konya BŞ. Gaziantep virajında
Yarı final serisinin diğer müsabakası ise 10 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te oynanacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Gaziantep Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Seride 2 galibiyete ulaşan takımlar final biletini alacak.