Konya BŞ. ile Fenerbahçe 2. sınavda

Konya Büyükşehir Belediyespor, bugün İstanbul deplasmanında Fenerbahçe Koleji ile karşılaşacak. Sarı-siyahlı temsilcimiz, 16.30'da başlayacak maçı kazanması halinde play-off'ta yarı finale yükselecek

Konya BŞ. ile Fenerbahçe 2. sınavda
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde play-off çeyrek final heyecanı devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyespor, serinin ikinci maçında bugün deplasmanda Fenerbahçe Koleji ile karşılaşacak. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 16.30’da başlayacak. Karşılaşmada Göksun Öz, İsmail Binbir ve Samet Biner hakem üçlüsü düdük çalacak. Maç HT Spor’dan ekranlara gelecek. Konya Büyükşehir Belediyespor, serinin ilk maçını evinde 102-80 kazanmıştı. Sarı-siyahlı temsilcimiz, bugün de kazanırsa yarı finale yükselecek. Fenerbahçe ise seriyi 1-1 yaparak, yarı final umudunu Konya’daki son maça taşımak istiyor. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konyaspor'da akıllar kupada! Beşiktaş mesaisi sürüyor
Konyaspor’da akıllar kupada! Beşiktaş mesaisi sürüyor
Konya'da film gibi olay! Motosikletli kuyumcu soygunu
Konya’da film gibi olay! Motosikletli kuyumcu soygunu
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 3 Mayıs Pazar günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 3 Mayıs Pazar günü
Konya'nın kuş cennetinde hafta sonu hareketliliği
Konya’nın kuş cennetinde hafta sonu hareketliliği
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 3 Mayıs Pazar
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 3 Mayıs Pazar
Konya'da uyuşturucuya kovalamacalı darbe
Konya'da uyuşturucuya kovalamacalı darbe