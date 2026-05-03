Konya BŞ. ile Fenerbahçe 2. sınavda
Konya Büyükşehir Belediyespor, bugün İstanbul deplasmanında Fenerbahçe Koleji ile karşılaşacak. Sarı-siyahlı temsilcimiz, 16.30'da başlayacak maçı kazanması halinde play-off'ta yarı finale yükselecek
Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde play-off çeyrek final heyecanı devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyespor, serinin ikinci maçında bugün deplasmanda Fenerbahçe Koleji ile karşılaşacak. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 16.30’da başlayacak. Karşılaşmada Göksun Öz, İsmail Binbir ve Samet Biner hakem üçlüsü düdük çalacak. Maç HT Spor’dan ekranlara gelecek. Konya Büyükşehir Belediyespor, serinin ilk maçını evinde 102-80 kazanmıştı. Sarı-siyahlı temsilcimiz, bugün de kazanırsa yarı finale yükselecek. Fenerbahçe ise seriyi 1-1 yaparak, yarı final umudunu Konya’daki son maça taşımak istiyor.