Konya 2. Küme'de perde açıldı
Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi'nde yeni sezon heyecanı dün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı
Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi’nde yeni sezon perdesi açıldı. Yeni sezonun ilk hafta maçları dün oynandı. Ligde 4 grupta 21 takım mücadele ediyor. İlk hafta maçlarının ardından Konya 1907 Spor, Konya Bilimspor, Beyşehir Gölüspor, Beyşehir Demirspor, Cihanbeyli Belediyespor, Anadolu Kaplan Gücü, İ. Çumra Belediyespor ve Karabağ Gençlerbirliği sezona galibiyetle başladılar. 4 grupta oynanan maçlarda fileler ise 36 kez havalandı. Ilgın Termalspor, Konsey Gençlerbirliği ve Turançspor takımları da ilk haftayı fikstür gereği maç yapmadan (BAY) geçirdi.