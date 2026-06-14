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Kıtalararası Kupa'sı 2028'e kadar Çin'de

Çin, FIBA Kıtalararası Kupa'ya 2028'e kadar ev sahipliği yapacak

Kıtalararası Kupa'sı 2028'e kadar Çin'de
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Çin, FIBA Kıtalararası Kupa'ya 2028'e kadar ev sahipliği yapacak. FIBA'nın açıklamasında organizasyonun, 2026'dan 2028'e üç yıl başkent Pekin'de yapılacağı ve ilk versiyonunun Eylül sonunda olacağı belirtildi. Avrupa 2026 Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Rytas Vilnius, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika ve Basketbol Afrika Ligi şampiyonlarının turnuvada yer alacağı kesinleşirken diğer katılımcıların sonra duyurulacağı aktarıldı. 

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