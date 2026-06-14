Dünya Kupası heyecanı 4 maçla sürecek

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı E, F, G ve H Grubu'nda yarın oynanacak 4 maçla sürecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda İspanya ile Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası heyecanı 4 maçla sürecek
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle…

15 Haziran Pazartesi:
E Grubu: 02.00 Fildişi Sahili - Ekvador (Philadelphia Stadı)
F Grubu: 05.00 İsveç - Tunus (Monterrey Stadı)
H Grubu: 19.00 İspanya - Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)
G Grubu: 22.00 Belçika - Mısır (Seattle Stadı)

Haber Merkezi

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