Final serisinde ikinci randevu

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, yarın Beşiktaş GAİN'i konuk edecek

Final serisinde ikinci randevu
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, yarın Beşiktaş GAİN'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak. 

Haber Merkezi

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