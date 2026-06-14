Final serisinde ikinci randevu
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, yarın Beşiktaş GAİN'i konuk edecek
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, yarın Beşiktaş GAİN'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.