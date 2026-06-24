Karataylı öğrencilerden büyük başarı

Endülüs Okuma Hareketi ve Mavera Vakfı iş birliğiyle Türkiye genelinde düzenlenen 'Sen Yazarsın' Yazarlık Yarışması'nda, Konya'nın Karatay ilçesinden katılan öğrenciler büyük bir başarıya imza attı. Yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığı yarışmada, Karataylı öğrenciler ödülleri topladı.

Karataylı öğrencilerden büyük başarı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Yarışmanın Küçürek Öykü kategorisinde üstün bir performans sergileyen Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emine Şeyma Çeliksever ile Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Münevver Saydam dereceye girerek ilçeyi başarıyla temsil etti.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Türkiye genelinde dereceye girerek büyük bir başarı elde eden öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Kayacılar, sergiledikleri performanstan dolayı genç yazarları tebrik ederek kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti. 

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Haber Merkezi

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