Karataylı öğrencilerden büyük başarı

Yarışmanın Küçürek Öykü kategorisinde üstün bir performans sergileyen Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emine Şeyma Çeliksever ile Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Münevver Saydam dereceye girerek ilçeyi başarıyla temsil etti.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Türkiye genelinde dereceye girerek büyük bir başarı elde eden öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Kayacılar, sergiledikleri performanstan dolayı genç yazarları tebrik ederek kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.