Karataylı öğrenciler geziyle ödüllendirildi

Karatay’da 6.’sı düzenlenen ‘Kitap Okuma Projesi’ öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Projede başarılı olan öğrenciler Konya’nın tarihi ve kültür mekanlarını gezerek ödüllendirildi. Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi koordinasyonunda önümüzdeki günlerde okul şenlikleri düzenlenecek.

Eylül ayında başlayan proje kapsamında ilçede eğitim gören 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amaçlandı. Proje kapsamında belirlenen 8 farklı kitap, Karatay’daki 5 okulda eğitim gören toplam 3 bin 840 öğrenciye ulaştırıldı. Öğrenciler, yıl boyunca kendilerine ulaştırılan kitapları okuyarak düzenlenen sınavlara katıldı.

Başarılı Öğrencilere Gezi Ödülü

Sınavlarda başarılı olan öğrenciler Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi koordinasyonunda düzenlenen Konya gezisi programıyla ödüllendirildi.

Karatay Gençlik Meclisi gönüllülerinin de katkı sunduğu program kapsamında öğrenciler; Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitliği Müzesi, Mevlâna Türbesi, Aziziye Camii, İplikçi Camii ve Velespit Müzesi’ni ziyaret ederek şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanıma fırsatı buldu.Gezi programının ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulurken, etkinlik kapsamında katılımcılara hediyeler de verildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda dereceye giren ilk 3 öğrenciye de kapanış programında çeşitli hediyeler verilecek.

Okullarda Kitap Şenliği Düzenlenecek

“Kitap Okuma Projesi ve Şenliği” kapsamında bir de okul şenlikleri gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan şenliklerde müzik etkinlikleri, sahne gösterileri, oyun alanları, oyun grupları ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

Şenlik programları ise 9 Haziran 2026 Salı Tatlıcak Ortaokulu, 10 Haziran 2026 Çarşamba Mehmetçik Ortaokulu, 11 Haziran 2026 Perşembe Şehit Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, 18 Haziran 2026 Perşembe Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve 23 Haziran 2026 Salı Nermin Agah Erdinç Topak Ortaokulu’nda düzenlenecek.