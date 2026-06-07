  • Haberler
  • Spor
  • Karapınar'dan Bor'a yamaç paraşütüyle gitti

Karapınar'dan Bor'a yamaç paraşütüyle gitti

Konya'nın Karapınar ilçesinde yamaç paraşütü sporcuları, havada geçirdikleri yaklaşık 4 saatin ardından Niğde'nin Bor ilçesine ulaşmayı başardı

Karapınar'dan Bor'a yamaç paraşütüyle gitti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya'nın Karapınar ilçesinde yamaç paraşütü sporcuları, havada geçirdikleri yaklaşık 4 saatin ardından Niğde'nin Bor ilçesine ulaşmayı başardı. Karapınar ilçesindeki Dört Sivri mevkisinden havalanan, aynı zamanda Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı olan Mustafa Ulutaş ile Durmuş Özlük, uygun hava şartlarını değerlendirerek gerçekleştirdikleri uçuşta toplam 112 kilometrelik mesafeyi gökyüzünde kat etti. Sporcular, yaklaşık 4.5 saat süren keyifli ve heyecan dolu yolculuğun ardından Niğde'nin Bor ilçesine güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Yamaç paraşütü sporcusu Mustafa Ulutaş, gerçekleştirdikleri eğitim uçuşlarıyla ilgili bilgi vererek, "Bugün çok güzel uçuşlar yaptık. Dört Sivri mevkisinden Niğde Bor merkezine kadar uçtuk. Toplamda 4 kişi çıktık. Yaklaşık 4,5 saatlik eğitim uçuşunda yeni pilot adaylarımız çok güzel uçuşlar gerçekleştirdi. Çok güzel manzaralar eşliğinde uzun mesafeler kat etmeyi öğrendiler. Karapınar'ın özelliği ısınan havanın hızlı bir şekilde yukarıya yükselmesi, termik dediğimiz hava aktivitesi ile buharlaşan sıcak havanın yukarı çıkmasıyla biz de bulutlara kadar çıkabiliyoruz ve ne kadar yükseğe çıkarsak o kadar uzağa gidebiliyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesiydi. Karapınar, haziran, temmuz ve ağustos ayları bölgede en çok uçulan, en güzel havaya sahip alanlardan bir tanesi. Bu yıl yine aynı bölgede 27 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası yapılacak. 2 - 6 Ağustos tarihleri arasında ise Yelken Kanat Şampiyonası Karapınar'da düzenlenecek" dedi. 

Seydişehirli judocular, Balkan Şampiyonası'nda ter dökecek
Bu Habere de Bak
Seydişehirli judocular, Balkan Şampiyonası’nda ter dökecek
İHA

Bakmadan Geçme

Sürdürülebilirlik içi nitelikli iş gücü şart
Sürdürülebilirlik içi nitelikli iş gücü şart
'Homonad Yolu Ekibi' Ahırlı'da tarihin izini sürdü
‘Homonad Yolu Ekibi’ Ahırlı'da tarihin izini sürdü
Karatay caddelerinde altyapı çalışmaları sürüyor
Karatay caddelerinde altyapı çalışmaları sürüyor
Başkan Altay, ilçelerde vatandaşın nabzını tuttu
Başkan Altay, ilçelerde vatandaşın nabzını tuttu
Konya'da 900 kilogramlık sentetik tehlike engellendi!
Konya’da 900 kilogramlık sentetik tehlike engellendi!
Konya'nın saklı cenneti eşsiz manzarasıyla büyülüyor
Konya'nın saklı cenneti eşsiz manzarasıyla büyülüyor