Kapaklı'da tarihi silah operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evinde 1'inci Dünya Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen tabanca, kama ve kılıç bulunan C.Ç. (44), gözaltına alındı.

DHA
DHA
  • Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde C.Ç. (44) isimli şahsın evinde 1. Dünya Savaşı dönemine ait tarihi silahlar ele geçirildi.
  • Operasyonda 2 revolver tabanca, 1915 yılına ait kama, tuğralı 100 yıllık kılıç ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
  • El konulan silahlara incelenmek üzere el konulurken, şüpheli C.Ç. gözaltına alındı ve soruşturması devam ediyor.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, C.Ç.'nin evinde tarihi silahlar bulunduğu belirlendi. Evde arama yapan polis, 1’inci Dünya Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 revolver (altıpatlar) tabanca, 1915 yılına ait olduğu değerlendirilen kama ile üzerinde tuğra baskısı bulunan 100 yıllık olduğu belirtilen kılıç ile ruhsatsız 2 av tüfeği buldu. Silahlara incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

