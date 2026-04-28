Kadın milliler, Avrupa'da göz doldurdu

Türkiye, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda en fazla madalyayı kadınlar kategorisinde kazandı. Milli güreşçiler, 20-26 Nisan tarihlerinde başkent Tiran'da yapılan organizasyonda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Söz konusu madalyaların 6'sı, kadın milli güreşçilerden geldi. Kadın Güreş Milli Takımı, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazanarak ön plana çıktı. Türkiye, grekoromende 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, erkekler serbest stilde ise 1 bronz madalya aldı.

Kadınlar 68 kiloda İstiklal Marşı'nı Tiran'da dinleten Nesrin Baş, büyüklerde ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, organizasyondaki madalya sayınını 4'e yükseltti. 23 yaşındaki milli güreşçi, 2024 Bükreş'te altın, 2025 Bratislava'da gümüş, 2023 Zagreb'de bronz madalya elde etmişti. Olimpiyat madalyası hedefine emin adımlarla ilerleyen Nesrin'in ayrıca 23 yaş altında 3 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Arnavutluk'taki şampiyonada kadınlarda gümüş madalyaları ise Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo) aldı.

Olimpiyat madalyalı dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo), organizasyonu bronz madalyayla kapattı. Genç güreşçiler Tuba Demir (55 kilo) ve Beyza Nur Akkuş (65 kilo) da üçüncülük kürsüsüne çıktı. Evin (1 altın, 3 gümüş, 3 bronz) ve Buse (1 altın, 2 gümüş, 4 bronz), Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 7'ye çıkardı. Tuba ve Beyza Nur ise organizasyonda büyüklerde ilk madalyasını kazandı. Türkiye, takım sıralamasında kadınlar ve grekoromen stilde ikinci oldu.