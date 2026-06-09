İşte Dünya Kupası'nın taraftar raporu

Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 43,9 milyon seyirci izledi

İşte Dünya Kupası'nın taraftar raporu
AA
AAAnadolu Ajansı
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Dünya Kupası'nda bugüne dek yapılan 22 organizasyonu, 43 milyon 936 bin 730 kişi izledi. Şu ana kadar 964 maçın oynandığı turnuva tarihinde karşılaşma başına seyirci ortalaması da 45 bin 577 oldu. ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası, 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlendi ve en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti.

Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi takip etti. İtalya 1934, 363 bin kişiyle en az taraftar çeken turnuva olarak dikkati çekti. Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az seyircinin izlediği organizasyon olarak kayıtlara geçti. Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası için 3 milyon 404 bin 252 kişi (ortalama 53 bin 191) statlarda yer aldı.

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Maracana Stadı'nın rekoru

Futbol dünyasının en eski statlarından Brezilya'daki Maracana Stadı, Dünya Kupası tarihinde önemli bir yere sahip. Brezilya'da 1950'de oynanan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 173 bin 850 biletli taraftarın izlediği bu karşılaşma, turnuvanın en çok seyirci çeken maçı olarak tarihe geçmişti. Müsabakayı izlemek için stada giren taraftar sayısının 200 bini geçtiği iddia edilmişti. Aynı Dünya Kupası'ndaki Brezilya-İspanya maçını 152 bin 772, Brezilya-Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi izledi. Maracana Stadı'nda oynanan bu iki karşılaşma, Brezilya-Uruguay mücadelesinden sonra en çok seyirci toplayan maçlar olarak dikkati çekti.

AA

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