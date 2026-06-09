Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde 3. kez ter dökecek
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 3. kez mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2026 sezonu yarın başlayacak
Haberin Özeti
- • A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü kez sahne alacak ve 2026 sezonuna yarın ABD maçıyla başlayacak.
- • Önceki iki VNL'de 16. ve 17. sıraları alan "Filenin Efeleri"nde smaçör Efe Mandıracı, sakatlığı nedeniyle ilk hafta maçlarında forma giyemeyecek.
- • Erkekler VNL'de 18 takım mücadele edecek; üç etap sonunda ilk 8 ekip 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihlerindeki Çin finallerine katılacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 3. kez mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2026 sezonu yarın başlayacak. Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarını karşı karşıya getiren organizasyon, erkeklerde 8. defa düzenlenecek. Üç ayaktan oluşacak VNL'e katılan 18 takım, her hafta 4'er karşılaşma oynayacak. Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.
Türkiye 16'ncılıktan ötesini göremedi
Turnuvaya ilk kez katıldığı 2024'te 1 galibiyet, 11 mağlubiyetle 16. olan ay-yıldızlılar, katılımcı sayısının 16'dan 18'e yükseltildiği geçen sezon ise 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 17. sırayı aldı. Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye, bu sezonki ilk maçında yarın TSİ 18.00'de ABD ile karşılaşacak. ABD'ye karşı oynadığı son 4 resmi maçı da kaybeden milliler, geçen yıl rakibiyle VNL'de yaptığı karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.
Türkiye, organizasyonun ilk ayağında ABD'nin yanı sıra 13 Haziran'da 2022 ve 2024 şampiyonu Fransa, 14 Haziran'da da İtalya ve ev sahibi Kanada ile mücadele edecek. İtalyan kulübü Piacenza'nın formasıyla 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki smaçör Efe Mandıracı, sakatlığı sebebiyle ilk hafta müsabakalarında oynayamayacak.
TSİ Maç programı
1. hafta (Ottawa, Kanada):
Yarın: 18.00 Türkiye-ABD
13 Haziran: 02.30 Türkiye-Fransa
14 Haziran: 02.30 Türkiye-İtalya
14 Haziran: 21.30 Kanada-Türkiye
2. hafta (Gliwice, Polonya):
24 Haziran: 14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran: 21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran: 21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran: 17.30 Belçika-Türkiye
3. hafta (Belgrad, Sırbistan):
15 Temmuz: 21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz: 17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz: 17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz: 14.00 Türkiye-İran
En başarılı takım Polonya
Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor. Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor. Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.