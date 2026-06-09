Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde 3. kez ter dökecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 3. kez mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2026 sezonu yarın başlayacak. Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarını karşı karşıya getiren organizasyon, erkeklerde 8. defa düzenlenecek. Üç ayaktan oluşacak VNL'e katılan 18 takım, her hafta 4'er karşılaşma oynayacak. Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.

Türkiye 16'ncılıktan ötesini göremedi

Turnuvaya ilk kez katıldığı 2024'te 1 galibiyet, 11 mağlubiyetle 16. olan ay-yıldızlılar, katılımcı sayısının 16'dan 18'e yükseltildiği geçen sezon ise 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 17. sırayı aldı. Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye, bu sezonki ilk maçında yarın TSİ 18.00'de ABD ile karşılaşacak. ABD'ye karşı oynadığı son 4 resmi maçı da kaybeden milliler, geçen yıl rakibiyle VNL'de yaptığı karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.

Türkiye, organizasyonun ilk ayağında ABD'nin yanı sıra 13 Haziran'da 2022 ve 2024 şampiyonu Fransa, 14 Haziran'da da İtalya ve ev sahibi Kanada ile mücadele edecek. İtalyan kulübü Piacenza'nın formasıyla 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki smaçör Efe Mandıracı, sakatlığı sebebiyle ilk hafta müsabakalarında oynayamayacak.

TSİ Maç programı

1. hafta (Ottawa, Kanada):

Yarın: 18.00 Türkiye-ABD

13 Haziran: 02.30 Türkiye-Fransa

14 Haziran: 02.30 Türkiye-İtalya

14 Haziran: 21.30 Kanada-Türkiye

2. hafta (Gliwice, Polonya):

24 Haziran: 14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran: 21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran: 21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran: 17.30 Belçika-Türkiye

3. hafta (Belgrad, Sırbistan):

15 Temmuz: 21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz: 17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz: 17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz: 14.00 Türkiye-İran

En başarılı takım Polonya

Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor. Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor. Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.