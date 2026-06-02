İşte Dünya Kupası'nın gol raporu!

Dünya Kupası'nda bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre, en az gol atılan turnuva ise 1990 İtalya'da yaşandı.

Dünya Kupası'nda bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre, en az gol atılan turnuva ise 1990 İtalya oldu. İsviçre'de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katıldığı kupadaki 26 maçta 140 gol atıldı. Söz konusu kupa, maç başına 5,38'lik ortalamayla Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu. İtalya'daki 1990 Dünya Kupası'nda ise 52 maçta 115 gol atıldı. Maç başına 2,21'lik ortalama ile geride kalan 22 kupanın en az gollü turnuvası gerçekleştirildi.

BREZİLYA, RUSYA VE KATAR'DA ORTALAMA YÜKSELDİ

Brezilya 2014, Rusya 2018 ve Katar 2022'deki turnuvalarda, önceki üç organizasyona göre gol ortalamaları yükseldi. Katar 2022, son dönemin en gollü turnuvası oldu. 64 maçta 172 golün atıldığı Katar'da maç başına 2,69 gol ortalaması yakalandı. Brezilya 2014'te 2,67, Rusya 2018'de ise 2,64 gol ortalamasıyla oynandı. 2010'da 2,27, 2006'da 2,3, 2002'de ise 2,52 gol ortalaması tutturuldu.
 

