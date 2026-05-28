İlk kez Süper Lig'de boy gösterecekler

1.Lig'de sezonu lider tamamlayan Erzurumspor 5 sezon sonra Süper Lig'e dönerken, Amed Sportif ile Çorum FK ilk kez bu ligde ter dökecek

Hüseyin TurgutEditör
Futbolda 2025-2026 sezonu tamamlanırken, Süper Lig’e yükselen ekipler belli oldu. 1. Lig’de normal sezonu şampiyon bitiren Erzurumspor 5 sezon sonra Süper Lig’e dönerken, ikinci Amed Sportif Faaliyetler adını Süper Lig’e yazdıran bir diğer takım olmuştu. Son olarak play-off finalinde Konya’da oynanan maçta Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup eden Çorum FK, Süper Lig bileti alan üçüncü ve son takım oldu. Amedf ile Çorum FK yeni sezonda ilk kez Süper Lig’e mücadele edecekler.

LİG ikinciliği ile Süper Lig’e çıkan Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig’in 78. farklı takımı olurken, play-off şampiyonu Çorum FK da 79. ekip oldu. Ayrıca Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda 13 şehirden takım mücadele edecek. En fazla takım 6 kulüp ile yine İstanbul'dan olacak. Son yıllarda en fazla takımla temsil edilen ve 3 büyüklerin de yer aldığı İstanbul, yine liste başında bulunuyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum da birer takımla temsil edilecek.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Eyüpspor, Trabzonspor, Göztepe, Samsunspor, Rizespor, Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK. 

