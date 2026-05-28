Süper Lig'e uzun bir ara!

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu 17 Mayıs Pazar günü oynanan 34 ve son hafta maçlarıyla sona erdi. Ligde Galatasaray şampiyon olurken, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor 1. Lig’e düştü. Futbolseverler maçların sona ermesiyle birlikte uzun süre takımlarına hasret kalacaklar. Süper Lig’de sezonun tamamlanmasıyla birlikte futbolseverler, tuttukları takımlardan yaklaşık 3 ay ayrı kalacaklar. Futbolseverler, bu süreçte haziranda başlayacak Dünya Kupası ile maçlara olan hasretlerini bir nebze olsun dindirecekler.

A Milli Takım’ın da yer alacağı Dünya Kupası’nda maçlar Türkiye saati ile sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oynanacak. Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. 2. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihlerinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 2. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

3. Lig'de ise sezon 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig'de 11, 22 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihlerin daha sonra ilan edilecek.