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İl Tarım Müdürlüğünde dezenformasyonla mücadele konuşuldu

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde şube müdürleri ve personele yönelik 'Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

İl Tarım Müdürlüğünde dezenformasyonla mücadele konuşuldu
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde şube müdürleri ve personele yönelik “Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi. 
Eğitimde bilgi kirliliği, dezenformasyonun yayılma yöntemleri, doğru bilgiye ulaşma yolları ve dijital medya okuryazarlığı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Kamu hizmetlerinin etkin ve güvenilir şekilde yürütülmesinde doğru bilginin önemine dikkat çekilen programda, kurumsal iletişimde bilgi doğrulama süreçlerinin önemi vurgulandı. 
 

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