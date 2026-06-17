İl Tarım Müdürlüğünde dezenformasyonla mücadele konuşuldu
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde şube müdürleri ve personele yönelik 'Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde şube müdürleri ve personele yönelik “Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi.
Eğitimde bilgi kirliliği, dezenformasyonun yayılma yöntemleri, doğru bilgiye ulaşma yolları ve dijital medya okuryazarlığı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Kamu hizmetlerinin etkin ve güvenilir şekilde yürütülmesinde doğru bilginin önemine dikkat çekilen programda, kurumsal iletişimde bilgi doğrulama süreçlerinin önemi vurgulandı.