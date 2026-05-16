İHH Seydişehir'den Gazze için çağrı

İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Seydişehir İHH Temsilciliği, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için yardım çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, dünya gündeminin değişmesiyle birlikte Gazze’de yaşanan insanlık dramının yeterince konuşulmadığına dikkat çekilerek, bölgede yaşayan binlerce masum insanın açlık, yokluk ve hayatta kalma mücadelesi verdiği vurgulandı.

Seydişehir İHH tarafından yapılan çağrıda, “Bir ümmetin sessiz feryadı hâlâ Gazze’de yankılanmaya devam ediyor. Filistin’e umut, bir sofraya bereket ve bir yetime bayram sevinci olabilmek adına hayırsever vatandaşlarımızın kurban bağışlarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere vekâlet yoluyla kurban bağışı kabul edildiği belirtilirken, bir hisse bedelinin 11 bin 500 lira olduğu açıklandı. Bağış yapmak isteyen vatandaşların Seydişehir İHH yetkililerine ulaşabileceği bildirildi. 

