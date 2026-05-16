İHH Seydişehir’den Gazze için çağrı

Yapılan açıklamada, dünya gündeminin değişmesiyle birlikte Gazze’de yaşanan insanlık dramının yeterince konuşulmadığına dikkat çekilerek, bölgede yaşayan binlerce masum insanın açlık, yokluk ve hayatta kalma mücadelesi verdiği vurgulandı.

Seydişehir İHH tarafından yapılan çağrıda, “Bir ümmetin sessiz feryadı hâlâ Gazze’de yankılanmaya devam ediyor. Filistin’e umut, bir sofraya bereket ve bir yetime bayram sevinci olabilmek adına hayırsever vatandaşlarımızın kurban bağışlarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere vekâlet yoluyla kurban bağışı kabul edildiği belirtilirken, bir hisse bedelinin 11 bin 500 lira olduğu açıklandı. Bağış yapmak isteyen vatandaşların Seydişehir İHH yetkililerine ulaşabileceği bildirildi. Haber Merkezi