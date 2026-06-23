Hayatı öğrenirken geleceğe hazırlanıyorlar

İtalya, Yunanistan, Polonya ve Türkiye’nin ortaklığında hayata geçirilen uluslararası eTwinning projesi “Life Steps Workshop”, öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi, özgüvenlerini artırmayı ve onları geleceğe daha güçlü bireyler olarak hazırlamayı hedefliyor. Projede Türkiye adına yer alan İbrahim Yapıcı İlkokulu öğretmeni Emine Keşoğlu ile öğrencileri, yürüttükleri çalışmalarla dikkat çekiyor.

Proje kapsamında öğrencilerin günlük hayatta ihtiyaç duydukları temel yaşam becerilerini kazanmaları, sorumluluk bilinci geliştirmeleri ve dijital araçları etkin kullanarak yaratıcılıklarını ortaya koymaları amaçlandı. Bu doğrultuda öğrenciler, eğlenerek öğrenmelerini sağlayan birçok etkinliğe aktif olarak katıldı

Gerçekleştirilen ayakkabı bağlama etkinlikleri ile öğrenciler öz bakım becerilerini geliştirirken, hazırladıkları günlük rutin çarkları sayesinde zaman yönetimi ve sorumluluk bilinci kazandı. Empati etkinlikleri ile başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamanın önemini keşfeden öğrenciler, duygularını resimlerle ifade etme fırsatı da buldu.

Teknolojinin de etkin şekilde kullanıldığı projede öğrenciler, çizdikleri duygu resimlerini yapay zekâ araçlarıyla renklendirerek hayal güçlerini dijital dünyaya taşıdı. Ayrıca uluslararası proje ortaklarıyla birlikte hazırlanan ortak animasyon çalışmaları sayesinde öğrenciler hem dijital becerilerini geliştirdi hem de takım çalışması, iletişim ve iş birliği alanlarında önemli kazanımlar elde etti.

Farklı ülkelerden öğrencilerin ortak çalışmalar yürüttüğü “Life Steps Workshop” projesi, çocukların yalnızca akademik gelişimlerine değil; aynı zamanda sosyal, duygusal ve dijital gelişimlerine de önemli katkılar sundu. Proje sayesinde öğrenciler, farklı kültürleri tanıma fırsatı bulurken uluslararası iş birliği deneyimi de kazandı.

İbrahim Yapıcı İlkokulu öğretmeni Emine Keşoğlu, projenin öğrencilerin günlük yaşamda daha bağımsız bireyler olmalarına katkı sağladığını, özgüvenlerini artırdığını ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine önemli destek sunduğunu ifade etti.

Küçük adımlarla başlayan bu anlamlı yolculuk, öğrencilerin yaşam boyu kullanabilecekleri beceriler edinmesiyle büyük başarılara dönüşmeye devam ediyor. “Life Steps Workshop”, uluslararası iş birliğiyle çocukları hayata daha güçlü adımlarla hazırlayan örnek bir eTwinning projesi olarak öne çıkıyor.