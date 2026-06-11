Güzel bir hikaye yazacağız

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı futbolcusu Orkun Kökçü, çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve 2002 Dünya Kupası’nda elde edilen üçüncülük gibi yine güzel bir hikaye yazacaklarına emin olduğunu söyledi. Takımdaki arkadaşlık ve aile ortamının gayet iyi olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Orkun, "Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli şekilde hazırlanıyoruz. Gelecek maça çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz maçlarla ilgili. 2-3 günümüz var. Daha da iyi hazırlanıp, ilk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü, 2002 Dünya Kupası’nda elde edilen üçüncülüğü ve o zamanın hikayelerini babası ve dayılarından dinlediğini aktararak, "Türk milli takımı olarak bir turnuva yaşayamadık. Şimdi 24 sene sonra turnuvaya katıldık. Ben Hollanda’da doğup büyüdüm. 2010 Dünya Kupası’nda Hollanda finale çıkmıştı, o heyecanı gördüm Hollanda’da. Ben de bir gün Türk milli takımında bunu yakalayabilirim diye hayal kuruyordum. Şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah biz de o finale yükselebiliriz" şeklinde konuştu. “Dünya Kupası’na katılmak önemli değil, bir şeyler başarmak önemli" diyen 25 yaşındaki futbolcu, “O yüzden sıkı çalışıyoruz. İnşallah güzel yerlere geleceğiz. Güzel bir hikaye yazacağımıza eminim” dedi.

Orkun Kökçü, maçlara çıkıldığında herkesin korktuğu bir milli takım olmak istediklerini sözlerine ekledi. Orkun, “Öyle bir mili takım olmak istiyoruz. Oyuncular olarak hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yıldız oyuncular var ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Tüm dünya milli takım hakkında konuşsun biz de orada olalım istiyoruz. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip, daha da yükselmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.