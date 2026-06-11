Bizden beklenenin farkındayız

A Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na sadece katılmak için gelmediklerini belirterek, başarılı olmak istediklerini vurguladı. Sakatlığını atlattığını söyleyen Aktürkoğlu, “Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini biliyoruz. Bizden beklenenin de farkındayız. En iyi şekilde hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz, ülkemiz için güzel bir turnuva olur. Biz de takım olarak ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatını buluruz. Bir an önce turnuvanın başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Gruptaki ilk maç olan Avustralya karşılaşması hakkında da konuşan 27 yaşındaki futbolcu, “Avustralya maçı için toplantılar birlikte taktiksel anlamda da başladık. Bu da bence ne kadar bu turnuvayı ciddiye aldığımızı gösteriyor. Sadece buraya katılmak için gelmedik, başarılı olmak istiyoruz. Bunun için yoğun çalışma tempomuz var. Umarım karşılığını da güzel bir iyi şekilde alırız” dedi. Arizona'nın güzel bir bölge olduğunu aktaran milli futbolcu, "Otel ve antrenman tesisleri de güzel. ABD ile oynadığımız hazırlık maçını güzel geçmiştik, kazanmıştık. Çok zor bir maçtı. Grupta onlara karşı, ev sahibi olan bir ülkeye karşı oynayacağız. Çok daha farklı ve zor maç olacağının farkındayız. Biz Türkler olarak duygularıyla oynayan, duygularıyla hareket eden milletiz. Bu da sahaya çok güzel yansıyor. İnşallah ABD'ye karşı kazanırız” dedi.