Kayserispor 22 yılda 4 kez düştü

Kayseri şehri, 22 yıllık Süper Lig tarihinde Kayserispor (21 sezon) ve Erciyesspor (4 sezon) ile toplam 4 kez bir alt lige düştü.

22 sezondur Süper Lig'de yer alan Kayseri, yeni sezonda olmayacak. Kayseri şehri, 22 sezon sonra Süper Lig'e veda etti. 22 sezon aralıksız Süper Lig'de boy gösteren büyükşehir statüsündeki Kayseri, yeni dönemde TFF 1. Lig'de başarı arayacak. Kayseri, 2003-2004 sezonunda Erciyesspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olması ve sonrasında Kayserispor ile isim değişikliği yapması ile uzun bir Süper Lig serüvenine başlamıştı.

Geride kalan 22 sezonda Kayserispor 21, Erciyesspor ise 4 sezon Süper Lig'de mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, 21 sezonda 2 kez bir alt lige düşerken, pandeminin yaşandığı 2019-2020 sezonunda de küme düşmüş ancak küme düşmenin bir sezonluk kaldırılmasından dolayı alt lige inmemişti. Kayserispor'un 22 sezonda en başarılı olduğu dönem 2007-2008 yılları oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 55 puanla 5. sırada tamamlamıştı. 4 sezon Süper Lig'de bulunan Erciyesspor ise 2 kez küme düştü. Mavi-siyahlı ekibin en başarılı olduğu dönem 2005-2006 oldu. Mavi-siyahlılar, sezonda 40 puan toplayıp ligi 10. sırada tamamlamıştı.