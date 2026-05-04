Genç Saadet esnafla buluştu

İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Cevher Eröz, ziyarette yaptığı açıklamada, “Bugün Çumra’da hemşehrilerimizle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledik. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Çumra’mızda da ekonomik sıkıntılar ve ahlaki çöküş gibi birçok konudan vatandaşlarımız olumsuz etkileniyor. Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın selamını ileterek, içinde bulunduğumuz bu çıkmazdan nasıl çıkılabileceğine dair çözüm önerilerimizi paylaştık” dedi.