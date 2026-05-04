Genç Saadet esnafla buluştu
Saadet Partisi Çumra İlçe Başkanlığı ile Konya İl Gençlik Kolları üyeleri, Çumra Sebze ve Meyve Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe Başkanı Abdullah Acar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Cevher Eröz, Çumralılarla sohbet ederek ilçe ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Cevher Eröz, ziyarette yaptığı açıklamada, “Bugün Çumra’da hemşehrilerimizle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledik. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Çumra’mızda da ekonomik sıkıntılar ve ahlaki çöküş gibi birçok konudan vatandaşlarımız olumsuz etkileniyor. Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın selamını ileterek, içinde bulunduğumuz bu çıkmazdan nasıl çıkılabileceğine dair çözüm önerilerimizi paylaştık” dedi.