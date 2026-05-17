Genç mucitlerden büyük başarı

Okul, 123 takım arasında Kütahya'dan ödül alan tek ve tüm kategorilerde en çok ödül kazanan ortaokul oldu.

Toplam 123 takımın katıldığı yarışmada Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri; Geri Dönüşümden Robota kategorisinde Türkiye 1.’liği ve Türkiye 2.’liği, Robofutbol kategorisinde Türkiye 2.’liği, Çizgi İzleyen kategorisinde ise Türkiye 4.’lüğü elde etti.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, başarının yalnızca derecelerden ibaret olmadığını belirterek, aylar süren hazırlık sürecinde takım ruhu, iş birliği ve birlikte üretme kültürünün ön plana çıktığını ifade etti.

Gündüz açıklamasında, öğrencilerin azim ve özveriyle çalıştığını vurgulayarak, danışman öğretmen Gülşah Kırcın ile birlikte emeği geçen tüm öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere imkan ve fırsat sunmaya devam edeceklerini belirten Gündüz, teknoloji ve üretim odaklı çalışmaların süreceğini söyledi.