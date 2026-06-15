Genç-Memur-Sen'de aile konuşuldu

Genç Memur-Sen Konya Teşkilatı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Koordinasyon ve Planlama Kampı düzenlendi. Bu yıl kamp programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile Yılı” teması çerçevesinde icra edildi. Program kapsamında NEÜ Öğretim Üyesi Dr. Ali Bozgedik tarafından gerçekleştirilen “Sivil Toplum Ekseninde Mutlu Aile” konulu sunumda; aile kurumunun güçlendirilmesi, sivil toplumun bu süreçteki rolü ve toplumsal dayanışmanın önemi ele alındı.

Kamp hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Programa katılım sağlayan Şube Başkan Yardımcımız ve yeni dönem başkan adayımız Dr. Mehmet Aziz Anik tarafından yapılan değerlendirmelerde; sendikal mücadelenin yalnızca çalışma hayatıyla sınırlı olmadığı, güçlü aile ve güçlü toplum idealine katkı sunan sivil toplum anlayışıyla birlikte ele alınmasının önemine vurgu yapılmış; programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkür edilmiştir.”