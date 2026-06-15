Kulu'da mahallelere kilitli parke taşı seriliyor

Kulu Belediyesi tarafından yürütülen kilitli parke taş tamirat çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Mahallesin kilitli parke taş çalışması yapıldı.

Belediyeden çalışma hakkında yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallemizdeki altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarımızda kilitli parke taş tamirat çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kulu Belediyesi olarak ilçemizin ihtiyaç duyulan tüm noktalarında çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyor, kademe kademe ilçemizin her mahallesinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve daha modern bir Kulu oluşturmak adına ekiplerimiz sahadaki çalışmalarına özveriyle devam ediyor.”