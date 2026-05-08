Galatasaray şampiyonluk için sahada

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" yarın kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Antalyaspor ise haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının bir puan üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, düşme potasına gerilememek için İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 4-1 kazanmıştı.

Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in kırmızı kart cezası bulunuyor. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor mücadelesinde forma giyen Günay, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, Antalyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak. Galatasaray'da savunma oyuncuları Eren Elmalı ile Roland Sallai, sarı kart sınırında bulunuyor.

Son 50 günde işler iyi gitmiyor

Galatasaray, son 50 günde çıktığı resmi müsabakalarda istediği sonuçları elde edemedi. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenildi. Bu mücadelede kolu kırılan Victor Osimhen'den uzun süre yararlanamayan Galatasaray, sonrasında ligin 28. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan ve 2-1 yenilen Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor beraberliğinin ardından Süper Lig'de sırasıyla Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1, Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, toparlandı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etme ihtimalinin bulunduğu son lig maçında Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne sahasında 2-0 yenilerek elendi. Galatasaray, söz konusu 50 günlük süreçteki 8 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, ligde iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı.