  • Haberler
  • Spor
  • Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da piste çıkıyor

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da piste çıkıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 5. yarışında Fransa'da mücadele edecek

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da piste çıkıyor
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam

Haberin Özeti

  • Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı için 9-10 Mayıs tarihlerinde Fransa'da piste çıkacak.
  • Le Mans'taki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde sıralama turları 9 Mayıs Cumartesi 11.50'de, ana yarış ise 10 Mayıs Pazar 15.00'te koşulacak.
  • MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, daha önce ABD Grand Prix'sini 15. bitirerek kariyerinin ilk puanını almıştı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 5. yarışında Fransa'da mücadele edecek. Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 27 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sıralama turları, 9 Mayıs Cumartesi günü TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 10 Mayıs günü TSİ 15.00'de koşulacak. Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya'da yarışlarını 17. tamamladı. MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix’sini 15. bitirerek MotoGP kariyerindeki ilk puanını hanesine yazdırdı. MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Türkiye Pist Şampiyonası'nda perde açılıyor
Bu Habere de Bak
Türkiye Pist Şampiyonası'nda perde açılıyor

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 101 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 90
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 71
4. Pedro Acosta (İspanya): 66
5. Marc Marquez (İspanya): 57
 

AA

Bakmadan Geçme

Konya'da zincirleme kaza: Bisikletli çocuk hastanelik oldu
Konya'da zincirleme kaza: Bisikletli çocuk hastanelik oldu
Savunma sanayide Konya atağı
Savunma sanayide Konya atağı
Süper Lig'de cumartesi mesaisi! Konyaspor'un rakibi Fenerbahçe
Süper Lig'de cumartesi mesaisi! Konyaspor’un rakibi Fenerbahçe
Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz duyurdu: Sağlıkta yapay zeka dönemi
Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz duyurdu: Sağlıkta yapay zeka dönemi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Mayıs Cuma
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Mayıs Cuma
Konya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Konya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi